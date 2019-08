Antolina, Isaac ed Elsa continueranno ad essere al centro delle trame delle prossime puntate italiane dello sceneggiato iberico Il Segreto. Le anticipazioni segnalano che la Ramos dopo essere stata smascherata dal marito a causa del dottor Alvaro Fernandez, sfogherà la sua rabbia contro la Laguna. L’ex ancella non appena il carpentiere le dirà di aver scoperto il suo tremendo inganno, ovvero che dopo averlo sposato si fece mettere incinta da un altro uomo per farlo rimanere al suo fianco, disprezzerà la sua rivale in amore. La diabolica donna farà sapere pubblicamente che Elsa ha nascosto a tutti di essere diventata ricca a seguito della morte del padre Amancio.

La fuga di Alvaro, il Guerrero scopre di essere stato ingannato dalla Ramos

Dagli spoiler degli episodi che i telespettatori italiani potranno vedere tra qualche settimana si evince che Elsa avrà l’ennesima delusione amorosa, dopo la fine della storia d’amore con Isaac. La Laguna oltre ad essere abbandonata all’altare verrà derubata, poiché il suo promesso sposo Alvaro si darà alla fuga dopo essersi impossessato di tutti i suoi averi.

Il Guerrero si metterà subito alla ricerca del Fernandez, riuscendo nel suo intento, visto che lo troverà nei pressi di Trefacio. Il dottore dopo aver confessato al carpentiere di aver sottratto l’intero patrimonio alla sua ex fidanzata per saldare i debiti contratti con un pericoloso strozzino, farà una rivelazione spiazzante. L’amico di Matias verrà a conoscenza che sua moglie Antolina quando ha abortito era in stato interessante di tre mesi.

Il falegname non farà fatica a capire che la creatura che portava in grembo l’ex ancella non poteva essere suo figlio. Il sostituto di Zabaleta per finire farà presente ad Isaac di averlo messo al corrente dell’amara verità per consentirgli di essere felice con Elsa.

Isaac mette alle strette la moglie, Antolina svela che Elsa ha nascosto di essere ricca

Il Guerrero non appena farà ritorno a Puente Viejo su tutte le furie per essere stato ingannato dalla moglie, rivelerà ciò che ha appena scoperto a Matias, Marcela, Consuelo e alla Laguna.

A quel punto il carpentiere affronterà la Ramos, e le dirà di aver appreso che il figlio che ha perso non era il suo erede. La diabolica darklady messa alle strette dal marito negherà la sua versione, dicendogli che il bambino che attendeva era il frutto del loro amore. Nonostante ciò, il Guerrero non darà credito alla versione della moglie, e le prometterà che presto riuscirà a far venire alla luce tutte le malefatte che ha compiuto per farlo allontanare da Elsa.

Antolina non rimarrà affatto ferma dopo lo scontro avuto con Isaac. L’ex ancella umilierà la Laguna in pubblico, precisamente nella piazza del quartiere iberico dicendole che Alvaro l’ha lasciata per essersi appropriato della sua fortuna. Con le sue parole la Ramos farà sapere a tutti coloro che saranno presenti che la sua rivale ha nascosto per tutti questi mesi di aver ricevuto l’eredità del suo defunto padre.

La Laguna purtroppo non avrà altra scelta che ammettere di aver finto di essere povera, riuscendo a portare dalla sua parte Dolores. Fortunatamente nessun cittadino si scaglierà contro Elsa, grazie all’intervento del sergente Meliton che prenderà le difese della donna.