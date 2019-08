Il Paradiso delle Signore daily 2 riaprirà il set il 5 agosto per tornare sugli schermi televisivi il 14 ottobre 2019. Le novità saranno moltissime, a partire dal cast. Come new entry ci sarà Ludovica Coscione, volto già noto alle fiction targate Rai per la sua partecipazione a Non dirlo al mio capo e Che Dio ci aiuti 4.

Il nuovo personaggio di Marina

C'è ancora mistero sulla storyline che vedrà protagonista la giovanissima attrice, ma dal suo profilo Instagram si sa che interpreterà Marina Fiore e sarà una nuova Venere.

Tra le foto di questa nuova avventura che ha voluto condividere con i fan, infatti, ce n'è una in cui indossa la sua nuova divisa del famoso grande magazzino.

Tra le altre Veneri ci saranno Roberta Pellegrino, Dora Vianello, Paola Galletti e Irene Cipriani.

In un primo momento si è ipotizzato che Ludovica Coscione potesse interpretare Angela, il nuovo personaggio con cui avrà una storia Riccardo Guarnieri.

Il giovane rampollo, infatti, da quanto dicono le prime anticipazioni, non riuscirà a tornare con la sua amata Nicoletta. Dopo la delusione di non vedere realizzato il suo desiderio di avere una famiglia con la donna che ama, il Guarnieri diventerà un uomo cinico e spietato che assomiglierà sempre di più a suo padre e avrà una storia con una certa Angela.

Cast 2019/20: conferme e novità

Nella prossima edizione de Il Paradiso delle Signore tornerà gran parte del cast a cui i telespettatori si sono molto affezionati.

Ci saranno i Cattaneo che torneranno con una crisi coniugale mentre Federico sarà fidanzato con Roberta, ma la ragazza perderà la testa per un certo Marcello Barbieri: il loro fidanzamento resisterà?

Torneranno anche Vittorio e Marta che si sposeranno ma saranno in difficoltà ad avere figli. Un altro personaggio molto amato è quello della Contessa (Vanessa Gravina) che tornerà ad essere complice di Umberto Guarnieri.

Nella nuova edizione ci sarà anche la famiglia Amato, ma le fonti ufficiali non riportano i nomi di Tina e Antonio. Ci sarà Agnese che avrà un nuovo amore travolgente per Armando, il capo magazziniere. Tornerà anche Salvatore e ci sarà un nuovo arrivato: Rocco, un cugino che dalla Sicilia andrà a cercare fortuna a Milano.

Dal suo profilo Instagram fa sapere che sarà presente anche Ludovica Brancia di Montalto, interpretata da Giulia Arena che ha più volte parlato ai suoi fan del suo ritorno al Paradiso.

Sulla lista ufficiale manca anche il nome di Enrica Pintore che interpreta Clelia Calligaris: la crisi tra Silvia e Luciano potrebbe dipendere da qualcos'altro?

C'è molta attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che tornerà a grande richiesta dopo una prima decisione Rai di sospendere la soap a causa dei costi. Il successo di pubblico ha fatto sì che ci fosse un seguito alle storie del Grande Magazzino di Milano.