Torna l’appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 23 agosto. A partire dalle 14:40, i fan della Serie TV turca, rivelazione di questa estate 2019, assisteranno agli sviluppi nel rapporto tra Hakan e Demet, dopo che la donna ha scoperto che, proprio il marito, è il mandante dell’omicidio dei genitori di Bulut.

Il bambino intanto, è stato affidato dal giudice a Ferit e Nazli e quest’ultima, presa con il lavoro al ristorante, si dimenticherà del compleanno del marito, ritrovandosi ad organizzargli una festa a sorpresa all’ultimo minuto. Sarà in seguito a questo evento che il rapporto tra Nazli e Ferit subirà un nuovo scossone, così come ci rivelano le anticipazioni sulle prossime puntate.

Bitter Sweet, anticipazioni: Hakan ricatta Demet per non essere denunciato alla polizia

Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio della soap turca in onda venerdì 23 agosto rivelano che Demet, dopo aver scoperto che il marito è un assassino, sarà sconvolta e furiosa con l’uomo.

Dal canto suo Hakan, nel timore che la moglie lo possa denunciare alla polizia, escogiterà un piano per far sì che Demet mantenga il segreto su quanto scoperto. Il perfido imprenditore infatti, proporrà alla donna di rilassarsi sparando su un bersaglio posizionato su una porta, non sapendo che dietro ci sia Tahir. Hakan riprenderà la scena degli spari in un video, in modo da avere un'arma con cui ricattare la moglie in caso lei volesse denunciarlo alle forze dell’ordine.

Anticipazioni del 23 agosto: si avvicina il compleanno di Ferit, Nazli organizza una festa

Gli spoiler di Bitter Sweet riguardanti la puntata in onda alla fine di questa settimana, rivelano che Demet sarà sconvolta da tutti gli eventi appena successi e si recherà da Deniz. Nazli intanto, si sarà dimenticata del compleanno di Ferit e si ritroverà in tutta fretta, ad organizzargli una festa a sorpresa.

La Piran, alla ricerca di qualcosa di speciale, con l’aiuto di Fatos troverà, tramite i social, una vecchia foto di Engin e Ferit insieme ad un gruppo di amici. Lo scatto, risalente a sette anni prima, darà lo spunto a Nazli per la sorpresa al marito e, solo nel prosieguo delle puntate, scopriremo come questo evento porterà nuovi sviluppi nelle dinamiche della coppia di novelli sposi.

Questo e molto altro nella nuova puntata in onda il prossimo 23 agosto e che chiude di fatto questa settimana di programmazione.

Ricordiamo che Bitter Sweet tornerà poi in onda il prossimo lunedì con una nuova puntata a partire dalle 14:40 e sino alle 15:40 circa, dando poi spazio al nuovo episodio de Il Segreto che torna in onda dopo una lunga pausa estiva estiva.