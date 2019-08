Finalmente nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato Una Vita la coppia formata da Blanca Dicenta e Diego Alday avrà il tanto sperato lieto fine. La figlia di Ursula stufa di essere stata allontanata nuovamente dal figlio Moises per colpa di Samuel, tenderà un vero e proprio tranello al marito. Quest’ultimo consentirà alla moglie di ricongiungersi con il suo bambino, con la convinzione che abbia davvero deciso di rimanere al suo fianco.

Si tratterà di una messinscena ben architettata, dato che la Dicenta Junior, dopo aver ingannato il consorte, lo ferirà gravemente e si darà alla fuga con Diego e Moises.

Samuel rapisce Moises, la messinscena della figlia di Ursula e del cognato

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, raccontano che Blanca e Diego, dopo essersi ricongiunti con il figlio Moises, decideranno di trasferirsi a Huelva.

Prima di partire purtroppo la coppia si vedrà costretta ad affrontare dei nuovi ostacoli per colpa di Samuel. La Dicenta Junior e il cognato non appena verranno a conoscenza che a mettergli il bastone fra le ruote non è stata soltanto Ursula, ormai lontana da loro poiché si troverà in una clinica psichiatrica, si serviranno dell’aiuto di Riera per poter organizzare la loro fuga.

Blanca e Diego approfitteranno dei festeggiamenti del battesimo del loro bambino per poter attuare il lor piano.

Sfortunatamente Samuel, dopo aver scoperto le intenzioni dei suoi parenti, corromperà un infermiere e farà uccidere l’investigatore Riera, riuscendo a sottrarre il nipote ai genitori. A quel punto il minore degli Alday farà sparire il bambino, visto che Blanca e Diego non avranno nessuna traccia del loro erede quando metteranno piede nella pensione in cui avrebbero dovuto trovarlo in compagnia di Riera.

I genitori della piccola creatura per l’ennesima volta sprofonderanno nella disperazione totale. Blanca e Diego decisi a ritrovare Moises, faranno credere a tutti gli abitanti di essersi lasciati inscenando un finto litigio per le strade del paese.

Il minore degli Alday pugnalato in pieno petto, la fuga di Blanca, Diego e Moises

Blanca continuerà a portare avanti la sua strategia rivelando a Samuel di essere disposta a tornare con lui se le dirà dove ha nascosto suo figlio.

Quest’ultimo inizialmente non si fiderà della moglie, ma quando verrà a sapere che suo fratello è andato a vivere da solo a Huelva, accoglierà la donna a casa sua e le farà riabbracciare Moises. La Dicenta Junior essendo certa che suo marito è ancora ossessionato da lei, gli lascerà intendere di voler fare l’amore con lui per essere sua moglie a tutti gli effetti, iniziando a dargli un bacio appassionato.

Samuel, dopo aver rivelato a Blanca di aver compiuto delle malefatte per via dei sentimenti che prova per lei, cadrà nella trappola della stessa ricambiando le sue avance. La figlia di Ursula riuscirà nel suo intento nel migliore dei modi, visto che dopo aver pugnalato in pieno petto il marito, si rallegrerà insieme a Diego per essere riuscita a sottrarre dalle grinfie di Samuel il figlio. I due adulteri quindi faranno finalmente il viaggio che più volte si sono visti costretti a rimandare, dato che abbandoneranno Acacias 38 insieme al figlio, per rifarsi una nuova vita altrove. A seguito dell’uscita di scena di Blanca, Diego, e Moises, i cittadini del quartiere iberico assisteranno all’arrivo di Lucia Alvarado e di Padre Telmo Martinez, che diventeranno a tutti gli effetti i nuovi protagonisti della soap.