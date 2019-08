Una nuova puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' terrà compagnia ai numerosissimi fan della Serie TV turca nella giornata di giovedì 29 agosto, dove vedremo come proseguiranno le vicende legate a Nazli e Ferit. Dopo la ricomparsa a sorpresa dell'ex fidanzata dell'Aslan, Nazli sarà preoccupata per il suo rapporto con il marito. I due infatti, sembravano aver ritrovato la serenità dopo la festa di compleanno, ma l'arrivo di Pelin in città, sembrerà rimettere di nuovo tutto in discussione.

Nel timore di perdere il marito, la Pinar deciderà di affrontare la sua rivale faccia a faccia mentre Demet escogiterà un piano per incastrare Hakan.

Bitter Sweet, anticipazioni: Nazli affronta Pelin faccia a faccia

Molte emozioni attendono i telespettatori di Bitter Sweet nel nuovo episodio in onda il prossimo 29 agosto su canale 5 e dove Nazli sarà preoccupata dopo aver saputo che Pelin non è solo una vecchia amica di Ferit, ma è stata il suo grande amore.

I due interruppero la loro relazione sette anni prima, a causa di un tradimento che si scoprirà, non esserci mai stato, così come la gravidanza della donna, inventata di sana pianta da Pelin con la complicità di Hakan. I due infatti, sono in combutta per far saltare le nozze di Nazli e Ferit i quali, dopo un primo momento di serenità, sembreranno di nuovo allontanarsi. La Pinar per vederci chiaro, inviterà Pelin a casa, per aver modo di parlarle faccia a faccia e capire le sue reali intenzioni, lasciandola però con molti dubbi.

Tra le altre cose, la giovane chef sarà all'oscuro del fatto che Ferit, ha incontrato di nascosto la ex per scoprire di più sulla misteriosa gravidanza.

Bitter Sweet, puntata 29 agosto: Demet vuole incastrare Hakan

Se Nazli sarà preoccupata e gelosa di Pelin, nel prossimo appuntamento vedremo che lo scagnozzo di Hakan, Cihan, tenterà di convincere Ferit a fare nuovi e rischiosi investimenti. L'Onder sta facendo di tutto pur di rovinare l'Aslan e non si farà scrupoli ad usare qualunque mezzo a sua disposizione.

Demet intanto, dopo aver scoperto che Hakan è il mandante dell'omicidio dei genitori di Bulut, escogiterà un piano per incastrarlo, decidendo di registrarlo di nascosto nel momento in cui l'uomo confesserà le sue colpe. Riuscirà Demet a mettere in trappola il marito?

Molti i colpi di scena che attendono i fan di Bitter Sweet anche nell'episodio del prossimo 29 agosto dove vedremo come si svilupperà la vicenda legata a Pelin è al suo ritorno in città.

Ricordiamo che per rivedere le puntate già andate in onda, queste sono disponibili sul sito Mediaset Play, insieme a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.