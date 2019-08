La polemica social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia sembra non volersi placare. Solo alcune ore fa la redazione di Uomini e donne ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un post che pare proprio essere rivolto all'ex tronista. "Si leggono sui social svariate sciocchezze, alcune innocue altre equivoche. Noi dobbiamo essere pazienti ma fino ad un certo punto, poi diventa obbligo far partire diffide e denunce" - si legge sul profilo di U&D. Teresa ha così deciso di rispondere per le rime a queste affermazioni tramite alcune storie su IG e non le ha mandate di certo a dire.

Uomini e Donne, Teresa replica al post scritto dalla redazione

Soltanto poche ore fa la Cilia aveva rivelato di non avercela con tutta la redazione del programma ma solo con una persona, Raffaella Mennoia. Secondo quanto da lei raccontato il marito, Salvatore, avrebbe visto qualcosa che non doveva vedere nel corso di una registrazione di una puntata speciale di Temptation Island, programma al quale i due hanno partecipato.

L'ex tronista, però, non ha voluto approfondire il discorso ma ha specificato che il tutto è partito da lì. Dopo queste dichiarazioni sulla pagina ufficiale Instagram del people show è stata pubblicata una nota con alcuni passaggi che sono sembrati diretti alla moglie di Salvatore Di Carlo. "C'è che chi ha deciso di partecipare al programma con la speranza di trovare una soluzione alla propria vita ed è rimasto con l'amaro in bocca" - si legge nel comunicato con la produzione che ha lasciato ai fan il compito di individuare i "rosiconi".

Presa di posizione che ha ulteriormente infiammato gli animi con Teresa che ha così nuovamente risposto alle accuse dichiarando su Instagram Stories che grazie a Dio è riuscita a superare da sola i suoi tanti ostacoli e che ogni mattina si sveglia e va a lavorare, senza fare nulla di male. La Cilia ha aggiunto che ha intrapreso la sua strada a Uomini e Donne e che le andava bene fino a quando si parlava d'amore, ma poi la cosa è cambiata e dunque ha deciso di lasciare.

La moglie di Salvatore Di Carlo su Ig: 'Diffidare una persona è tappargli la bocca'

Teresa ha parlato anche delle minacce di diffida citate sul post di Uomini e Donne ed ha dichiarato che per lei diffidare una persona equivale a tappargli la bocca. "Le prese di potere mi danno parecchio fastidio, io non ho offeso nessuno. Io non posso rosicare e avere invidia di una persona che vive di minacce. Tutto questo fa alquanto schifo" - ha confessato l'ex tronista.

Infine, la Cilia ci ha tenuto a sottolineare che non ha paura e che vive la sua viva tranquillamente. In molti sono i fan del programma che amano la coppia in questione e sono dalla loro parte in questa situazione. Altri, invece, si sono schierati a favore della redazione.