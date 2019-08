Nuovo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), che ogni giorno intrattiene sempre più seguaci in Italia. Nelle puntate da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, Asuman Piran si prenderà cura di Deniz Kaya dopo un brutto incidente in moto mentre Fatos e Engin decideranno di separarsi. Infine Hakan Onder tenderà una trappola a Demet.

Bitter Sweet: Fatos e Engin si separano

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, riguardanti le puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, rivelano che Ferit deciderà di portare Nazli alla mostra di Deniz.

La cuoca non apparirà contenta dell'iniziativa. La sua giornata, infatti, è stata particolarmente faticosa sia sul lavoro che in famiglia. Engin, intanto, deciderà di prendere le distanze da Fatos, tanto che entrambi decideranno di restare amici mentre la Piran e l'Aslan fingeranno che il loro rapporto sia tutto rose e fiori per la serenità di Bulut. Asuman, invece, chiederà al Kaya di poter trascorrere la notte in casa sua, ignorando gli avvertimenti della sorella. Poco dopo, la ragazza scoprirà che il musicista è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un grave incidente in moto.

Tahir ingaggiato da Hakan

Asuman approfitterà della frattura al braccio di Deniz per prendersi cura di lui. Intanto Demet si recherà a trovare il fratello, quest'ultimo gli chiederà di testimoniare contro Ferit a processo. I coniugi Aslan temeranno che la Piran possa rivelare che le loro nozze sono solo una farsa. Tahir, invece, verrà ingaggiato tra gli scagnozzi di Hakan mentre Fatos e Engin scopriranno il segreto che lega Nazli a Ferit. Infine questi ultimi apprenderanno la verità da Saban.

La Piran inganna gli Onder

Le trame di Bitter Sweet in onda prossima settimana su Canale 5, rivelano che Deniz scoprirà che le nozze tra i coniugi Aslan sono una montatura. Questi ultimi crederanno di essere stati traditi da Asuman. Intanto la sorella della cuoca fingerà di collaborare con l'Onder e Demet, tanto che questi ultimi si arrabbieranno tantissimo con lei quando capiranno di essere stati presi in giro.

Poche ore prima del processo, l'affarista e il musicista avranno una dura discussione, tanto che quest'ultimo minaccerà l'amico di remare contro di lui.

Asuman e Deniz sempre più complici

Intanto la Piran e il marito entreranno nell'aula di tribunale dove Deniz apparirà come una bomba pronta ad esplodere dopo aver scoperto che gli hanno mentito sull'autenticità del loro matrimonio. Qui il giovane sembrerà testimoniare a favore della sorella e del diabolico cognato.

Intanto Asuman sarà sempre più coinvolta dal fratello di Demet. Proprio quest'ultima scoprirà che l'Onder è implicato nell'omicidio del fratello Demir e della cognata, tanto da avere un violento scontro con lui.

Fatos chiede aiuto a Tarik

Allo stesso tempo, Nazli non avrà i soldi per pagare una rata del mutuo preso per aprire il ristorante mentre la Kaya deciderà di lasciare il marito, se l'uomo non la costringesse a restare con lui.

Intanto Fatos avrà paura dopo che un ladro si è introdotto in una casa nella via dove abita, tanto da pensare di chiamare Engin. Alla fine, la donna deciderà di chiamare Tarik. Al ristorante, Nazli riceverà una chiamata dalla scuola, che la informerà che Bulut ha picchiato un compagno di classe.

Demet uccide Tahir

Nel bosco l'Onder organizzerà una trappola per Demet. L'uomo, infatti, farà in modo che la Kaya uccida Tahir, nascosto dietro l'uscio di una casa abbandonata nel bosco. A tal proposito, Hakan filmerà la scena in modo da poter ricattare la consorte, qualora volesse denunciarlo alle autorità. Dopodiché la sorella di Deniz sconvolta troverà riparo nell'abitazione del fratello. Intanto la cuoca di cibo giapponese organizzerà una festa di compleanno per il consorte grazie alla complicità di Fatos e Engin.