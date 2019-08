Una vita continuerà ad appassionare i fedeli telespettatori con colpi di scena e puntate ad alto tasso adrenalinico. Le trame relative agli episodi in onda dal 19 al 24 agosto, rivelano che Blanca e Diego, dopo aver trovato Moises, faranno di tutto per fare impazzire Ursula. La donna cadrà nella loro trappola e, sempre più instabile, giungerà ad aggredire la povera Leonor. Intanto, Peña scagionerà Flora accusandosi dell'omicidio dell'Indiano e Silvia capirà finalmente qual è il male che affligge Arturo. Infine, Antoñito avrà un piccolo incidente.

Una vita, Diego e Blanca ritrovano Moises

Le trame Una vita dal 19 al 24 agosto, rivelano che Esteban troverà Silvia e la libererà, ma durante lo scontro con Blasco si farà male. La Reyes, una volta tornata a casa, si renderà conto che Arturo sta perdendo la vista e per tale motivo è così scontroso. Blanca confiderà a Leonor che Ursula è fuggita via con il piccolo Moises e che Diego è partito alla volta di Valencia in compagnia di Samuel per ritrovarli.

Iñigo scoprirà che l’Indiano era una persona molto importante nel suo paese per cui Flora potrebbe essere condannata alla garrota a meno che non venga ritrovato Peña, il quale ha fatto sparire le tracce di sé da alcuni giorni. Lolita partirà con i Palacios per Cabrahigo grazie a Felipe che le darà il permesso di andare. Blanca e Diego riusciranno a trovare il loro bambino ed una volta messo ko, lo scagnozzo, lo costringeranno ad andare con loro ad Acacias.

Intanto, Carmen scapperà dall’ospedale mentre Iñigo penserà di chiedere a Cesareo di testimoniare il falso per aiutare Flora. Rosina scoprirà che Liberto era a conoscenza della storia d'amore intrapresa da Iñigo e sua famiglia Leonor e si arrabbierà con lui per non averle detto nulla. Arturo continuerà a comportarsi in maniera scostante con tutti e pregherà Esteban di convincere Silvia a partire per la Groenlandia con lui.

Blanca, Diego e Samuel si alleano contro Ursula

Ursula, non appena scoprirà che Moises è sparito, andrà su tutte le furie ed urlerà contro Samuel in calle Acacias senza però ottenere nulla. I Palacios e Lolita partiranno alla volta di Cabrahigo per prendere parte alla festa del paese. Esteban non esaudirà i desideri di Arturo ed, anzi, farà capire a Silvia che non si sta affatto sbagliando circa i problemi di salute del colonnello.

Samuel riferirà a Liberto che Diego e Blanca hanno finalmente ritrovato il loro figlioletto. Flora, pur consapevole dei rischi che corre, non vorrà accusare Peña dell’assassinio dell’indiano. Dopo aver trovato Moises, Blanca, Diego e Samuel si alleeranno contro Ursula e metteranno a punto un piano per farla impazzire. Arturo si confiderà con Silvia e le dirà che soffre di cataratta e che potrebbe guarire.

La donna gli ribadirà il suo amore. Peña scagionerà Flora autoaccusandosi dell'omicidio dell'Indiano e così la giovane uscirà di prigione. Ursula scoprirà che Carmen è ancora viva, così si recherà in ospedale per scoprire se l'ha accusata del ferimento, ma una volta lì, troverà Samuel. La dark lady, a quel punto, tornerà a casa, ma si ritroverà davanti ad una brutta sorpresa. Sui muri dell'abitazione ci sarà la scritta Aleksander, ovvero il nome dell'uomo che avrebbe dovuto sposare. Antoñito avrà un piccolo incidente d'auto durante il viaggio di ritorno da Cabrahigo e dovrà osservare riposo per qualche giorno. Esteban intraprenderà il viaggio verso la Groenlandia.

Ursula aggredisce Leonor e minaccia Samuel

Ursula si recherà a casa di Rosina con l'intenzione di avere informazioni da Leonor su dove si trovi Moises. La giovane, però, non le dirà nulla e così la Dicenta sempre più folle, l'aggredirà con un coltello. Poco dopo, però, pentitasi del gesto, dirà di voler morire e minaccerà di uccidersi, ma Liberto eviterà il peggio. Blanca inizierà ad avere dei sensi di colpa nei confronti della madre per quello che le sta facendo. Agustina consiglierà a Silvia di non fare troppe pressioni ad Arturo. Flora si recherà da Peña e gli dirà che farà di tutto per farlo uscire dal carcere prima possibile. Ursula pur di scoprire dov'è Moises, racconterà a Blanca il suo difficile passato, ma la ragazza non farà fatica a capire che si tratta dell'ennesimo inganno e così non le dirà nulla. Silvia spronerà Arturo ad aprirsi con i vicini dicendo loro cosa gli sta succedendo, ma lui non si sentirà pronto a farlo. Poco dopo, Felipe consiglierà alla donna di parlare con uno specialista per aiutare il Valverde. Antoñito, a riposo a causa dell'incidente, si dedicherà anima e corpo alla costruzione del prototipo del tergicristallo. Trini, però si renderà conto che il ragazzo lo sta facendo solo per non tornare a vendere le macchine del caffé. Felipe informerà Iñigo e Flora che Peña ha deciso di cedere loro la pasticceria. Ursula scoprirà che Carmen si sta nascondendo in soffitta ed andrà lì a cercarla, ma le domestiche faranno in modo che non possa costringerla ad andare con lei. La domestica della Dicenta, poco dopo ringrazierà le amiche e confiderà a Fabiana di essersi innamorata di Riera e la pregherà di perdonarlo per aver sequestrata. Ursula minaccerà Samuel di accusarlo dell'omicidio di Jaime e dell'assalto alla carrozza di Diego e Blanca.