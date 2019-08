Anche quest'anno andrà in onda una nuova edizione del Grande Fratello Vip, ricca di concorrenti noti e, si presuppone, di sorprese. Ovviamente, molti discutono sin da adesso sui possibili nuovi partecipanti della tanto attesa edizione 2019 del reality show e, come avviene dal 2017, alcuni posti nella casa sembrano essere destinati agli ex tronisti o corteggiatori di Uomini e donne di Maria De Filippi.

Quest'anno potrebbero essere pronti ad entrare nella casa due volti maschili tra i più noti, Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Come già reso noto tempo fa, Alfonso Signorini sarà il conduttore del programma.

Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi possibili concorrenti del Grande Fratello Vip

Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi potrebbero essere stati scelti per diventare nuovi concorrenti dell'edizione 2019 de Gf Vip.

Già in passato altre figure di U&D hanno partecipato a questo reality, come Luca Onestini, Giulia De Lellis, Andrea Damante e Francesco Monte.

Andrea Melchiorre ha esordito in televisione divenendo corteggiatore di Valentina Dallari a Uomini e Donne nel 2015, due anni dopo ha ricoperto il ruolo di single nel reality show estivo Tempation Island. Invece Lorenzo Riccardi è divenuto tronista nel 2018, ma ha debuttato in tv corteggiando prima Ludovica Valli e poi Sara Affi Fella.

A parlare della loro possibile presenza al programma è stata un'indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, in particolare il numero uscito il 13 agosto. Da diverso tempo si era a conoscenza di Lorenzo Riccardi come probabile concorrente di Gf Vip, mentre non si sapeva nulla su Andrea Melchiorre, noto modello e fashion blogger.

Inoltre, sembrerebbe esserci in lista per un ruolo nel reality un'ulteriore celebre volto noto della della televisione italiana, Karina Cascella, che anni fa vinse La Talpa e che successivamente ha assunto il ruolo di opinionista in diverse trasmissioni, tra cui proprio Uomini e Donne.

Nonostante abbia dichiarato di essere contraria a partecipare ad altri reality show, alcuni suggeriscono che sia sul punto di cambiare idea.

Come possibili concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip sono stati nominati tanti altri personaggi della tv: da Cicciolina ad Adriana Volpe, dal Divino Otelma a Loredana Lecciso, da Matilde Brandi a Shalpy. Tuttavia, ad ora nessuno di questi è stato ufficialmente confermato.

Alfonso Signorini, nuovo conduttore del Gf Vip

Tanti sono i cambiamenti del programma, a partire dal nuovo conduttore televisivo. Ilary Blasi lascia il posto ad Alfonso Signorini, direttore della rivista Chi. Il giornalista ha dichiarato di voler portare diverse novità all'interno del reality show, per adesso si sa che una interesserà gli ospiti della casa.

Signorini ha pensato di non avere degli opinionisti fissi, ma desidera che cambino ogni volta.

La nuova edizione del programma inizierà a novembre di quest'anno, in ritardo rispetto al passato per lasciare spazio a Temptation Island Vip.