Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con la soap Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) che, a partire dalla prossima settimana, andrà in onda dalle 14:45 alle 15:30.

Dagli spoiler del 26-30 agosto si apprende dell'arrivo di Pelin, ex fidanzata di Ferit, la cui presenza e sete di vendetta nei confronti dell'imprenditore provocherà delle tensioni nel rapporto di coppia tra Aslan e la moglie Nazli Piran.

Bitter Sweet, le trame della settimana 26-30 agosto

Dalle anticipazioni di Bitter Sweet della prossima settimana si apprende che Nazli, con l'aiuto di Fatos, organizzerà una festa a sorpresa in occasione del compleanno di Ferit. Al party verrà invitata anche Pelin, ex fidanzata del manager.

Nel frattempo Hakan assolderà una spia che avrà il compito di seguire i movimenti di Aslan alla Pusula Holding.

Ferit, dal canto suo, continuerà a cercare Tahir che sembrerà svanito nel nulla.

Intanto Nazli darà il via ad una nuova esperienza professionale, impartendo delle lezioni di cucina al suo ristorante. La giovane chef riuscirà a ritrovare un pizzico di serenità nella sua relazione con Ferit, ma l'arrivo di Pelin rischierà nuovamente di provocare degli attriti fra marito e moglie.

Nazli incontra l'ex fidanzata del marito

Nazli scoprirà che Pelin ha avuto una relazione con Ferit e comincerà a manifestare dei dubbi verso di lei, e tutto ciò causerà dei nuovi attriti con il marito.

Hakan e Demet faranno in modo che l'imprenditore sappia che la Turan in passato ha abortito (ma in realtà non è vero), e così l'uomo la contatterà immediatamente per incontrarla e avere un chiarimento con lei.

Dal canto suo, la Piran inviterà a casa sua la nuova arrivata per capire quali sono le sue reali intenzioni. Cihan, al servizio di Hakan, cercherà di convincere Ferit a fare degli investimenti allo scopo di mandare economicamente in rovina l'imprenditore.

Demet medita vendetta nei confronti di Hakan

Gli spoiler di Bitter Sweet dal 26 al 30 agosto rivelano che Demet non sopporterà più i ricatti di Hakan, e per cercare di metterlo alle strette registrerà segretamente una conversazione nella quale l'uomo confesserà le sue malefatte.

La Piran, nel frattempo, non si fiderà affatto della sincerità di Pelin e la situazione non migliorerà di certo quando in un libro troverà una foto della donna proprio insieme ad Aslan.

Quest'ultimo tarderà alla conferenza stampa di presentazione del reportage gastronomico al ristorante di Nazli proprio perché si troverà insieme all'ex fidanzata. Al contempo, la chef e la socia Manami dovranno fare il possibile per trattenere i giornalisti ormai impazienti, mentre al locale giungerà un gruppo di anziane signore chiassose che hanno l'abitudine di vedersi periodicamente per delle rimpatriate.

Infine Demet comincerà a riflettere su come utilizzare a suo vantaggio l'involontaria confessione del marito Hakan.