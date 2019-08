I due protagonisti principali della telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore si vedranno costretti ad affrontare dei nuovi problemi prima di poter avere il tanto atteso lieto fine. Nelle puntate andate in onda in Italia in questi giorni Ferit Aslan e Nazli Piran sono arrivati ad organizzare il loro finto matrimonio con l’intento di riuscire a convincere il giudice ad affidargli Bulut. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti rivelano che, proprio quando la cuoca e l’architetto riusciranno ad avere la tanto desiderata serenità al fianco del bambino, Hakan Onder troverà un nuovo escamotage per riprendersi il minore.

Il marito di Demet ingaggerà uno dei suoi uomini per tendere un tranello ad Asuman. Quest’ultima si caccerà nuovamente nei guai quando, con la convinzione di trovare un nuovo lavoro, metterà piede nell’abitazione del criminale Muzzafer che seguendo gli ordini del suo capo tenterà di abusare della giovane. Dopo essere sfuggita dalle grinfie del losco uomo, la sorella di Nazli lo affronterà e crederà di averlo ucciso.

In realtà si tratterà di una vera messinscena preparata da Hakan visto che il losco imprenditore si servirà del finto delitto commesso dall’ingenua ragazza per costringere la cuoca a separarsi da Ferit.

Nazli si allontana da Ferit, Asuman rischia di essere violentata

Negli episodi che il pubblico italiano potrà guardare nelle prossime settimane Hakan continuerà a lottare con tutte le sue forze per potersi riprendere la custodia di Bulut.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Prima di attuare uno dei suoi loschi piani a mettere il bastone tra le ruote a Ferit e Nazli ci penserà Pelin, una donna che rivedrà l’architetto dopo tanto tempo proprio a causa della cuoca. Con l’intento di sorprendere il marito la sorella di Asuman organizzerà una festa di compleanno servendosi della complicità di Fatos ed Engin andando incontro ad uno spiacevole inconveniente. L’Aslan infatti durante i festeggiamenti prenderà un forte shock quando vedrà tra gli invitati anche la sua ex fidanzata al punto da cacciarla via.

La Turan darà dimostrazione di voler riavere nella sua vita il ricco imprenditore nonostante sia ormai un uomo sposato. Intanto Nazli inizierà a sospettare che Pelin abbia avuto una relazione amorosa in passato con suo marito e la sua tesi non sarà errata. Non appena verrà a conoscenza che Ferit le ha tenuto nascosto il fatto di aver avuto un'importante storia d’amore con la Turan, la cuoca si rifiuterà di continuare a vivere sotto lo stesso tetto.

Successivamente la chef e l’architetto faranno pace mentre Asuman finirà per cacciarsi per l’ennesima volta in una brutta situazione cadendo in una trappola ordita dall’Onder. La giovane si recherà a casa di un uomo chiamato Muzzafer per farsi assumere come cameriera, rischiando di subire una violenza carnale.

La trappola di Hakan, la cuoca chiede il divorzio al marito

Per fortuna il malvivente non approfitterà della sorella di Nazli grazie all’intervento provvidenziale di Deniz.

Nonostante ciò, la cognata di Ferit continuerà ad essere perseguitata dal losco individuo dato che la costringerà a presentarsi nella sua abitazione se non vorrà che le foto che le ha scattato quando era intenta ad indossare gli indumenti per svolgere le faccende domestiche vengano diffuse in giro. Asuman, con molto coraggio si adeguerà alla volontà dell’uomo, e non appena vedrà su un tavolino un’arma da fuoco sparerà un colpo finendo per ferire Muzzafer. La figlia minore di Kemal se ne andrà via a gambe levate con la convinzione di essersi macchiata le mani di sangue. I telespettatori avranno modo di scoprire che tutto farà parte della strategia di Hakan visto che riprenderà il falso delitto con delle telecamere posizionate nell’appartamento del suo complice. A quel punto, mentre Asuman avrà il terrore che possa venire alla luce l’assassinio di Muzzafer, il marito di Demet passerà all’attacco ricattando Nazli. Quest’ultima verrà a conoscenza che sua sorella potrebbe finire in galera pur non avendo commesso nessun reato, poiché l’Onder avrà la prova per incastrarla ovvero il filmato in cui la giovane crede di aver ucciso Muzzafer. Il losco imprenditore darà un ultimatum alla cuoca: dovrà chiedere il divorzio al marito se non vorrà vedere Asuman dietro le sbarre del carcere. Infine Ferit, all’oscuro delle minacce di Hakan, si deciderà a chiedere la mano della Piran in modo ufficiale. A gran sorpresa Nazli, per proteggere la sorella, sconvolgerà il marito comunicandogli di voler avviare le pratiche del divorzio.