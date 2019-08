Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet (titolo originale Dolunay), la Serie TV turca che sta letteralmente spopolando in Italia. Gli spoiler sul finale di stagione trasmesso con tutta probabilità a settembre su Canale 5, rivelano che i coniugi Onder, Demet e Hakan verranno finalmente arrestati per la morte di Demir e Zeynep mentre Nazli Piran confesserà a Ferit Aslan una lieta notizia.

Bitter Sweet: Deniz e Asuman apprendono che Hakan ha ucciso Demir e Zeynep

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti il finale di stagione in onda a settembre su Canale 5, annunciano tanti colpi di scena riguardanti i protagonisti Ferit e Nazli. La coppia, infatti, avrà il loro lieto fine dopo aver affiato alla giustizia Hakan e Demet. Tutto avrà inizio quando l'Onder capirà che per sfuggire alla giustizia sia necessario affrontare lo zio di Bulut una volta per tutte.

Intanto Deniz e Asuman scopriranno che l'uomo è coinvolto nella morte di Demir e Zeynep dopo aver ascoltato una confessione su di un registratore. Il musicista, a questo punto, si recherà come una furia in casa della sorella, dove le chiederà come ha fatto fino ad adesso a stare con un assassino. In questo frangente, la Kaya confesserà di essere stata minacciata più volte dal consorte. Una rivelazione che sconvolgerà il povero ragazzo, che telefonerà subito ad Aslan per informarlo sulle novità sulla morte del fratello e cognato.

Nazli in pericolo, resa dei conti tra Ferit e l'Onder

Intanto Hakan si recherà alla villa dell'Aslan dove si troverà faccia a faccia con Nazli. Qui non esiterà a puntarle un'arma da fuoco in faccia mentre Deniz farà udire il nastro registrato all'affarista, dove si capisce che è stato l'Onder ad uccidere i genitori di Bulut. L'affarista, a questo punto, inviterà il musicista a sporgere denuncia alla polizia mentre lui cercherà di raggiungere sua moglie per telefono.

In questo frangente, l'uomo capirà che la Piran si trova nei guai dal suo tono della voce.

Le trame di Bitter Sweet sul finale di stagione rivelano Ferit una volta giunto alla Villa troverà l'Onder mentre sta puntando un'arma da fuoco contro la tempia della sua amata. Alla fine, tra i due uomini nascerà una forte colluttazione, dove lo zio di Bulut riuscirà a disarmare il marito di Demet che sarà arrestato dalla polizia arrivata nel frattempo alla villa. Dall'altro canto, la Kaya si recherà a casa di Deniz dove ammetterà tutte le sue colpe pochi attimi prima di essere prelevata dalle autorità.

I coniugi Onder arrestati, la Piran aspetta un bambino

Se i coniugi Onder finiranno in carcere per l'omicidio di Demir e Zeynep, Ferit e Nazli inizieranno la loro vita tranquilla e serena con il piccolo Bulut. Proprio durante Capodanno, la Piran svelerà al consorte di essere in attesa di un bambino mentre Fatos chiederà a Tarik di diventare suo marito. Infine la coppia protagonista si prometterà amore eterno mentre Deniz e Asuman si metteranno insieme.