Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, il cui nome originale è Doluny sta per giungere alla conclusione. Fino alla fine però la soap turca appassionerà i fan, visto che imprevidilmente ci sarà una sconosciuta new entry. Si tratterà di Pelin Turan, ex fidanzata di Ferit che procurerà più di un problema ai neo sposi.

Bitter Sweet: Nazli organizza una festa di compleanno per Ferit

Grazie alle anticipazioni turche di Doluny, ormai giunta al termine, scopriamo che arriveranno problemi per Ferit e Nazli.

Quest'ultima si dimenticherà di un evento importante: il compleanno del marito. Con il sostegno e l'aiuto di Fatos ella riuscirà ad affittare un ambiente per organizzare una festa.

Senza esserne consapevole la cuoca si attirerà dei guai, invitando degli amici del marito al suo compleanno. Nazli aveva visto il loro volto in una foto di ben sette anno addietro, rinvenuta sui canali social di Engin.

Per sorprendere Ferit con un favoloso regalo, la neo sposa aveva invitato la comitiva, tra cui ci sarà anche Pelin, un'ex fidanzata del marito.

L'Aslan, dopo avere visto la foto degli invitati, riferirà ad Engin di non essere d'accordo di incontrare la donna invitata e nemmeno di sentire il suo nome.

Pelin è l’ex fidanzata di Ferit

Nazli, all'oscuro dei tempi passati, accompagnerà il marito, nel giorno del suo compleanno, alla festa organizzata per lui.

Ferit sarà felice per il regalo fattogli dalla moglie, cambierà però umore quando scoprirà che anche Pelin era presente tra gli invitati.

L'Aslan, senza farsi notare, caccerà la donna non bene accetta e Nazli non si renderà conto di nulla. Deniz ed Engin però parleranno tra di loro e si capirà che, un tempo, Ferit era innamorato di Pelin.

Demet colma di gelosia, come sempre, aveva convinto l'architetto che Pelin lo avesse tradito.

La gelosa donna, dopo avere drogato l'amata dell'Aslan, l'aveva fotografata svestita e in seguito consegnato alcune pose a Ferit in cui sembrava che l'ex fidanzata fosse a letto con un uomo.

Così Pelin fu lasciata, senza poter dare una spiegazione

Hakan manipolerà Pelin

Hakan Onder, dopo avere scoperto ogni cosa, si incontrerà con Pelin e le dirà che è Nazli responsabile della fine della relazione con Ferit.

All'ex fidanzata dell'architetto l'Onder svelerà di volere che Bulut gli sia affidato. Inoltre voleva il 48% della Posula Holding.

Hakan darà dei soldi a Pelin, invitandola a ritornare con il “suo” Ferit. Egli dichiarerà che Demet ha fatto in modo che l'architetto non l'abbia sposata sette anni prima. Inizialmente Pelit non accetterà di sottostare alla proposta ma, dopo avere rivisto Nazli, cambierà idea.

L'ex fidanzata di Ferit quindi si recherà in azienda e, oltre a incolpare Demet della fine del suo rapporto con l'amato, dirà all'architetto di avere abortito un figlio suo, dopo essere stata lasciata. L'Aslan si accanirà con Demet che ammetterà ciò che aveva causato. Ella si giustificherà dicendo che il tradimento ci sarebbe stato in ogni caso.

Il rapporto tra Nazli e Ferit entrerà in crisi, a seguito di quanto successo, arriveranno tempi davvero duri per la coppia di innamorati.

Bitter sweet andrà in pausa durante la settimana di Ferragosto e riprenderà lunedì 18 agosto.