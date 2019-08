Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che sta avendo un enorme successo anche in Italia. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ancora una volta Deniz soffrirà a causa di Ferit Aslan e Nazli Piran. Tutto inizierà quando il musicista influenzato dalla sorella Demet che continuerà ad invitarlo a conquistare la cuoca per farla separare dal marito, sospetterà che i due novelli sposi si siano scambiati i voti nuziali soltanto per far vivere con loro Bulut.

Per capire se l’architetto e l’amica di Fatos hanno davvero ingannato tutti, Deniz si presenterà al ristorante della coppia, e finirà per rimanerci deluso. Nazli spezzerà il cuore dell’ex fidanzato di Ayla quando per dimostrargli di non essere diventata la moglie di Ferit soltanto per convenienza, gli dirà di provare veramente amore nei confronti del ricco imprenditore. Deniz profondamente amareggiato finirà per commettere una grossa imprudenza alla guida, ma per fortuna sarà fuori pericolo di vita.

Il sospetto del fratello di Demet, Nazli mente a Deniz

Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che la messinscena di Nazli e Ferit per ottenere la custodia di Bulut desterà dei sospetti. Sarà Deniz a dubitare che la cuoca e l’architetto si siano sposati soltanto per il bene di suo nipote. Il musicista per vederci chiaro inizierà a provocare i novelli sposi facendogli capire in diverse occasioni di non credere al loro amore.

Nel corso di una cena al ristorante l’ex fidanzato di Ayla avrà modo di rimanere da solo con la sorella di Asuman, e mentre la vedrà intenta a preparare una salsa che Bulut gradisce molto, le chiederà di essere completamente sincera con lui. In buona sostanza il cantautore sempre più convinto che la chef abbia sposato l’Aslan senza provare alcun tipo di sentimento, le chiederà delle spiegazioni dicendole di aver notato la sua tristezza.

Nazli dopo aver detto a Deniz di essere arrabbiata a causa di sua sorella che continua a mettersi nei guai, porterà avanti l’accordo sancito con Ferit, affermando di essere davvero innamorata di suo marito.

Il cognato di Hakan perde il controllo della sua moto, Asuman smaschera la sorella

Inoltre la Piran quando il cognato di Hakan le dirà come mai era molto devastata quando l’Aslan ha scoperto che era a conoscenza del tradimento di Asuman, gli sottolineerà che aveva paura di dire la verità all’architetto per la reazione che avrebbe avuto proprio perché lo amava.

Purtroppo il musicista sconvolto dalle parole di Nazli, si metterà in sella alla sua moto fuori di sé, e dopo aver ripensato ai momenti trascorsi con la cuoca sin dal loro primo incontro perderà il controllo del veicolo per l’altissima velocità. La sorella di Nazli molto preoccupata per Deniz si recherà subito in ospedale per accertarsi sulle condizioni dell’uomo, al tal punto da trascorrere tutta la notte al suo fianco.

Nel frattempo Asuman sarà ancora stupita per aver appreso dal padre Kemal che la Piran ha sposato l’Aslan per consentire all’architetto di ricongiungersi con il nipote. Fortunatamente la giovane non tradirà la sorella, ma nonostante ciò, Deniz dopo essersi ripreso scoprirà tramite una telefonata tra Engin e Fatos che il matrimonio tra Nazli e Ferit è una finzione. Il musicista e Asuman apprenderanno l'inganno dei coniugi Aslan, proprio quando mancheranno soltanto due giorni per la nuova sentenza per stabilire a chi dovrà essere affidato Bulut.