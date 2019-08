Mario Serpa è tornato con il dente avvelenato e questa volta ce l'ha con Raffaella Mennoia, autrice del programma Uomini e donne. Ad accendere gli animi è stata una presa di posizione della donna verso un follower che su Instagram l'ha stuzzicata su un vecchio e delicato argomento: il trono gay di Claudio Sona. Come sappiamo, la storia d'amore tra Mario e Claudio durò pochi mesi e qualche settimana fa scoppiò lo scandalo di Sona che mise al centro delle polemiche il dating show, in quanto alcune voci e alcuni personaggi vicini all'ex tronista svelarono che durante il suo percorso nella trasmissione Sona ebbe una relazione segreta.

Il botta e risposta tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa

Tutto è cominciato da frecciatina di Mario Serpa che dopo aver scoperto la vicinanza della redazione di Uomini e Donne al suo ex Claudio Sona, ha sbottato: "Questo afferma la schifezza che c'è sempre stata e che continua ad esserci". Un attacco giunto all'orecchio dell'autrice del programma Raffaella Mennoia che ha replicato scrivendo: "Vorrei dirti che "il Sola", come lo soprannomini tu, ha chiaramente dimostrato che non aveva alcun fidanzato durante il suo percorso.

Se poi vuoi sostenere il contrario sarò davvero interessata a sentirti. Del resto i chiacchiericci, le supposizioni e le notizie false con me non funzionano. Dunque se la redazione di Uomini e Donne sceglie di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo". Una risposta che ha molto infastidito Serpa, che si è precipitato a dire la sua: "Due cose vorrei dirtele, carissima Raffaella, anche se capisco il bisogno di dover proteggere l'immagine del primo trono gay, non penso che tu sia nella posizione di dover dire castronerie e in nome della verità sarebbe meglio stare zitti o lasciare la possibilità ai diretti interessati di dire la propria.

Detto questo, come ognuno ha la libertà di poter fare le vacanze con chi desidera, ognuno ha la libertà di sostenere prove, dimostrazioni, ecc... Io dico la mia verità e sappiamo tutti qual è". Insomma, di quale verità sta parlando Serpa? Non ci rimane che scoprirlo con le prossime indiscrezioni per avere maggior chiarezza sulla faccenda.

Claudio Sona in vacanza con la redazione di Uomini e Donne

L'unico a rimanere in silenzio sulla questione appena esplosa è Claudio Sona che si sta godendo le vacanze con alcuni membri della redazione di Uomini e Donne.

Quindi la produzione del dating show di Maria De Filippi è stata accusata di celare la verità e di riservare un trattamento a favore di Sona, soltanto perché è "un amico". Insomma l'ex tronista deciderà di dire la sua una volta tornato dalle vacanze oppure ignorerà tutto? Attendiamo ulteriori riscontri.