Soltanto pochi giorni fa Francesca De André dichiarava al settimanale Di Più di sentirsi più forte grazie al suo fidanzato, Gennaro Lillio. Parole che sono state spazzate via da due Stories attraverso le quali i due ex protagonisti del GF 16 hanno annunciato la fine della loro relazione. Un fulmine a ciel sereno visto che tra i due, dopo il tira e molla nel corso del reality show, sembrava filare tutto via liscio.

Del resto la ventinovenne aveva dichiarato di non aver paura più di nulla anche per la presenza del modello napoletano nella sua vita. I primi rumors della rottura erano circolati nel week end con l’influencer Deianira Marzano che aveva riferito, via Instagram, che la coppia era in crisi. Dopo ore di voci in libertà il primo a rompere gli indugi è stato Gennaro non senza qualche velenosa stoccata riferito al "segui" su Instagram della genovese all’ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Dall’altra parte la De André ha ribattuto affermando che si è resa conto delle diversità caratteriali e che Lillio è un bravo ragazzo e merita il meglio. Per quanto riguarda il follow all’ex la figlia di Cristiano De André ha sottolineato che dopo il GF non c’è stata mai la possibilità di confrontarsi con lui. “Il segui a Giorgio? Non sono una persona che riesce a vivere serenamente senza risolvere definitivamente le questioni del passato”.

L'affondo del modello napoletano: 'Chi nasce tondo non muore quadro'

Tra Gennaro Lillio e Francesca De André la passione era scoppiata all’interno della casa del Grande Fratello. Un percorso tutt’altro che in discesa visto che tra i due c’erano state incomprensioni e liti furiose. Il napoletano aveva manifestato fin da subito il suo interesse per la genovese ma quest’ultima, nonostante il feeling con il modello, faticava a lasciarsi andare perché ancora legata sentimentalmente a Giorgio Tambellini.

Chiusa la relazione con il fidanzato, la love story è lentamente decollata tra slanci affettuosi e roventi discussioni.

Lontano dalle telecamere la relazione tra Gennaro e Francesca sembrava viaggiare a gonfie vele ma, negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato ed il primo a rompere gli indugi è stato Lillio che ha annunciato, via Stories, di aver chiuso con la De André. “Ho preso questa decisione una settimana fa ed oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta”.

Il riferimento è alla decisione di Francesca di tornare a seguire l’ex fidanzato su Instagram: “Chi nasce tondo non muore quadro” - ha chiosato l’ex gieffino.

Francesca e il mancato confronto con Giorgio: 'Per rispetto alla persona con la quale stavo'

Non è tardata ad arrivare la risposta di Francesca De André attraverso una nota pubblicata su Instagram Stories. “Visto che Gennaro ne parla già pubblicamente mi sembra giusto rispondere e chiarire”.

La vulcanica opinionista ha spiegato di essersi resa conto che le estreme diversità caratteriali li hanno portati a non capirsi sotto diversi aspetti. “Sembra che la decisione sia stata presa da lui, potrei dimostrare anche che le cose non stanno così ma non sono queste per me le cose importanti”. Nel post pubblicato su Stories la genovese ha riferito che Lillio è un ragazzo d’oro e merita il meglio. “Mi sono resa conto che il suo meglio non posso essere io”.

Inoltre la De André ha chiarito anche i motivi che l’hanno spinta a tornare a seguire Giorgio Tambellini su Instagram: “Sono andata contro il mio essere reprimendo l’esigenza di un confronto con lui al di fuori del contesto televisivo per rispetto della persona con la quale stavo”. L’ex gieffina ha chiuso il suo intervento social sottolineando che è giusto avere un chiarimento con Tambellini per stare bene con se stessa.