Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d'Urso, e, sempre all'interno della casa, hanno intrapreso una turbolenta relazione, che ha fatto molto discutere e ha diviso gli spettatori, soprattutto perché la De André ha deciso di iniziare questa nuova storia d'amore quando ancora la situazione con quello che all'epoca era il suo fidanzato, Giorgio Tambellini, non era chiara.

Nonostante le numerose critiche ricevute e gli scontri tra i due all'interno della casa, Gennaro ha deciso di continuare la sua storia con Francesca, ma dopo pochi mesi i due hanno deciso di interrompere la loro relazione.

È (già) finita tra Gennaro e Francesca

La relazione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è iniziata in modo decisamente turbolento all'interno della casa del Grande Fratello e in modo altrettanto turbolento si è conclusa: ad annunciarlo è stato lo stesso Lillio attraverso un post sulla sua pagina Instagram.

Gennaro ha comunicato ai propri followers di essere stato lui a prendere la decisione di interrompere la sua relazione con Francesca e di essere certo di aver fatto la scelta giusta, poiché "chi nasce quadro, non muore tondo", come ha affermato lui stesso. Tramite questa frase Gennaro ha voluto far capire a tutti che i problemi che già si erano manifestati nella coppia all'interno della casa del Grande Fratello non si sono attenuati, ma sono addirittura peggiorati: Lillio, infatti, ha parlato di "aggressioni, parolacce e tradimenti" nei suoi confronti da parte di Francesca, a cui si sono aggiunte anche diverse mancanze.

A queste dure parole ha risposto Francesca, la quale ci ha tenuto a precisare che non è stato Gennaro a porre fine alla loro storia: questa scelta sarebbe stata dettata da un desiderio della stessa Francesca di restare da sola e comprendere ciò che è meglio per lei. La De Andrè ha anche affermato che l'incompatibilità caratteriale tra i due è diventata sempre più forte, rendendo impossibile continuare la relazione, ma, nonostante questo, Francesca ha speso belle parole per il suo ex definendolo "un ragazzo d'oro" e ribadendo che merita il meglio.

Francesca torna a seguire su Instagram Giorgio Tambellini

Subito dopo aver annunciato la fine della loro relazione, Gennaro ha fatto sapere ai propri fan che Francesca De Andrè ha ricominciato a seguire su Instagram il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini, protagonista insieme a lei di molte puntate del Grande Fratello a causa dei numerosi tradimenti perpetrati dall'irrequieto toscano nei confronti della De Andrè.

Dopo essere venuta a conoscenza del comportamento di Tambellini, Francesca aveva deciso di porre fine alla loro relazione e lasciarsi andare alla passione con Gennaro. Da quel momento Giorgio e Francesca non si sono più incontrati, soprattutto per volere di Gennaro, ma dopo la fine della loro relazione, Francesca ha deciso di confrontarsi con il suo ex per dare il giusto valore ad una storia durata un anno: da qui la decisione della De Andrè di tornare a seguire Giorgio sui social.

Nonostante questo, Francesca ha spiegato che non ha alcuna intenzione di tornare insieme a Giorgio, né di continuare la relazione con Gennaro: dopo mesi intensi e movimentati, Francesca ha capito che è giusto rimanere da sola e fare chiarezza dentro di sé.