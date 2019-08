Giulio Raselli è uno degli ex corteggiatori di Uomini e donne. Il ragazzo ha intrapreso il suo percorso all'interno del programma cercando di conquistare il cuore della bella Giulia Cavaglià. Purtroppo però, la tronista ha deciso di abbandonare la trasmissione al fianco di Manuel Galiano, anche se la coppia è poi scoppiata dopo poche settimane. Subito dopo questa delusione, il bel gioielliere ha preso parte a Temptation Island, dove si è messo in gioco ed ha instaurato un legame con una delle fidanzate. Di poche ore fa la notizia che il ragazzo potrebbe essere uno dei nuovi tronisti della prossima stagione di U&D.

Giulio Raselli è stato molto amato nell'arco del suo percorso all'interno di Uomini e Donne. In tanti erano però anche i fan del programma che lo criticavano per il suo comportamento forse un po' troppo irruento. In molti sono stati felici di vedere il ragazzo alla prese con la partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island. Terminata anche questa esperienza, Giulio potrebbe aver deciso di prendere nuovamente parte a Uomini e Donne, questa volta nel ruolo da tronista.

A lanciare l'indiscrezione nelle ultime ore sono state diverse pagine di gossip, secondo le quali sarebbe ormai quasi certa la sua partecipazione all'interno del talk. A dare maggior credito a questa possibilità, ci sarebbe anche l'avvistamento di alcune seguaci della trasmissione che affermano di aver visto il Raselli alle prese con la registrazione del video di presentazione.

Raselli, superata la batosta con Giulia Cavaglià, potrebbe aver deciso di ritrovare l'amore proprio all'interno di Uomini e Donne.

A Temptation Island, l'ex corteggiatore ha stretto una forte amicizia con Sabrina Martinengo. Quest'ultima era molto interessata a lui, ma quasi alla fine delle riprese il bel gioielliere le ha confessato di volerle bene, ma solo come amica.

In molti sul web hanno criticato la decisione di mettere sul trono Giulio, se davvero così sarà. Alcuni fan hanno infatti scritto che è impossibile non dare ragione a chi critica la redazione perché ci sono sempre le stesse persone.

Una fan scrive ad esempio: "Chissà quando metteranno persone non conosciute. Non hanno capito che pian piano la gente si rompe di vedere sempre la solita gente?! Attendiamo il momento in cui mettono una persona normale sul trono" oppure c'è chi dice "Sempre le stesse persone, che monotonia". Tanti fan sembrano dunque non essere molto felici di questa notizia, anche se ancora tutta da confermare da parte del programma.