A neppure 24 ore dalla diffusione del Gossip che lo vorrebbe intento a flirtare con una ragazza a Formentera, Giulio Raselli ha deciso di usare Instagram per raccontare la sua versione dei fatti. In alcuni video che sono apparsi nelle sue Stories, dunque, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confermato di essere lui quello paparazzato accanto ad una mora in vacanza, ed ha aggiunto che essendo single è libero di fare quello che vuole.

Giulio si sbilancia: 'Sono single, finiamola qui'

Dopo che Deianira Marzano ha reso pubbliche le foto nelle quali lo si vedeva vicinissimo ad una ragazza a Formentera, Giulio Raselli ha usato i social network per far sapere che non c'è nulla di male in quello che ha fatto in vacanza. L'ex spasimante di Giulia Cavaglià, infatti, in alcune Stories di Instagram ha ripetuto più volte "e quindi?", in riferimento alle tante chiacchiere che sono circolate sul suo conto nella giornata di oggi.

"È vero, una ragazza si è seduta sulle mie gambe e poi ci ho parlato vicino al muro. E quindi? Sono single e vi ricordo che quattro mesi fa ho preso un palo non indifferente (la tronista di Uomini e donne gli ha preferito Manuel Galiano alla scelta, ndr)".

"Sono stato in vacanza e ho conosciuto delle persone, le ho frequentate. Cosa c'è di male? Io penso che sarebbe meglio finirla qui, davvero", ha concluso l'ex corteggiatore nel suo sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Trono a rischio per Raselli? L'indiscrezione

A catturare l'attenzione dei curiosi non è stato tanto il fatto che Giulio sia stato beccato in atteggiamenti confidenziali con una ragazza, quanto che questo suo presunto nuovo flirt comprometterebbe un'esperienza Tv che si dice sia pronto a fare a settembre.

Ovviamente stiamo parlando del trono di Uomini e Donne: dopo essere stato rifiutato da Giulia Cavaglià a maggio scorso, si vocifera che Raselli sia uno dei candidati principali alla poltrona rossa del dating-show di Canale 5.Qualora il giovane abbia mutato la sua situazione sentimentale al rientro dalle vacanze, è evidente che le sue quotazioni per il ruolo di protagonista del Trono Classico scenderebbero vertiginosamente.

Nelle Stories che ha fatto pochi minuti fa, l'ex corteggiatore conferma di essere ancora single, nonostante non si sia negato delle piacevoli frequentazioni quando si trovava a Formentera. Cosa accadrà alla fine dell'estate? Giulio prenderà davvero il posto della tronista che gli ha preferito Manuel Galiano? Questo lo scopriremo a breve, quando inizieranno le registrazioni delle nuove puntate di U&D: anche se non c'è ancora una data certa, solitamente Maria De Filippi ricomincia a lavorare al suo storico programma a fine agosto.