Giulia De Lellis è una delle ex corteggiatrici più apprezzate di Uomini e Donne. La giovane romana, dopo aver partecipato al dating di Maria De Filippi, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello Vip e come influencer. Dopo l'avventura televisiva l'ex fidanzata di Andrea Damante ha deciso di esordire con un libro. Questa volta la sua ultima affermazione è stata mal digerita da alcuni utenti del web.

Tramite un libro dal titolo "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)", con la collaborazione di Stella Pulpo, la romana ha deciso di svelare i motivi che l'hanno portata a dire addio all'ex tronista veronese. In una serie di paragrafi ricchi di aneddoti, la De Lellis ha raccontato tutti i tradimenti subiti dal suo ex fidanzato.

Il primo libro della web influencer uscirà il 17 settembre ma è già sold out.

Dal lancio del libro ad oggi, Giulia ha spifferato qualche indizio. L'ultimo post su Instagram pubblicato dalla giovane avrebbe fornito un nuovo dettaglio: "Benevnuta Giulia, nel mondo dei grandi. Dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse cornute."

In particolare quest'ultima affermazione ha fatto storcere il naso a qualche utente. All'indirizzo dell'influencer sono arrivati alcuni commenti negativi pieni di frecciatine: "Ma lo sai che non lo hai scritto tu il libro".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Un altro utente ha criticato duramente tutti coloro che compreranno il manoscritto della giovane. Alle lamentale Giulia De Lellis ha risposto scegliendo la via del silenzio. Tuttavia tra i vari commenti, c'è anche da segnalare chi come sempre è schierato dalla parte della giovane.

'Mio': l'ultima dedica di Giulia a Iannone

Giulia De Lellis da quando ha chiuso la relazione con Andrea Damante, ha ritrovato il sorriso al fianco di Andrea Iannone.

Nonostante la coppia non fosse vista di buon occhio, in poco tempo i due hanno saputo far ricredere anche i più scettici. Nella notte la romana ha postato una foto del suo Andrea. Il pilota della MotoGp ed ex di Belen Rodriguez è apparso in tutto il suo splendore. Per la didascalia la De Lellis ha utilizzato poche parole ma con un messaggio piuttosto chiaro: "Mio" (Mine, in inglese). In un primo momento tutti hanno pensato che fosse una semplice dichiarazione d'amore quella di Giulia ad Andrea, poi però quelle parole sono risuonate come un avvertimento.

Chissà che Iannone in gran segreto non riceva ancora delle avances da parte di qualche donna e Giulia non abbia voluto mettere i puntini sulle i. Tuttavia anche se così fosse, amici e conoscenti del pilota hanno confessato di aver visto un Andrea molto diverso in modo positivo al fianco della De Lellis.