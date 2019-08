La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra proseguire a gonfie vele. La coppia, da quando è uscita allo scoperto, è diventata inseparabile. Chiunque ha il piacere di seguire il pilota della MotoGp o l'influencer romana sui social, sa bene che tra i due c'è una grande intesa.

Questa volta è stato il centauro abruzzese a pubblicare una dedica per la fidanzata che ha fatto sognare le fan.

Tramite il suo profilo Instagram, Iannone ha postato uno scatto che ritrae la De Lellis con il viso appoggiato su un cuscino: l'immagine sembra soffermarsi soprattutto sullo sguardo della ragazza. Nella didascalia, l'atleta ha speso le seguenti parole al miele per la compagna: "Nei tuoi occhi c'è tutto quello che ho sempre immaginato, sempre desiderato e soprattutto quello che ho sempre amato".

Nel giro di poche ore la foto ha ottenuto numerosi like.

Inoltre, tra i commenti delle fan, qualcuna si è augurata di poter trovare nella propria vita un uomo innamorato proprio come Iannone. La De Lellis, dal canto suo, ha risposto altrettanto dolcemente alle parole del fidanzato. Innanzitutto ha condiviso lo scatto sul suo account poi, rivolgendosi ai follower, ha affermato: "Vi auguro di trovare questo, prima o poi".

Giulia: party a sorpresa per i 30 anni di Andrea

Andrea Iannone e Giulia De Lellis hanno dovuto trascorrere lontani il trentesimo compleanno del pilota, poiché quest'ultimo era impegnato nel Gran Premio d'Austria.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, invece, si è recata alla festa di compleanno della nipotina Matilde.

Quando si sono ritrovati, la 23enne romana ha ben pensato di fare una bella sorpresa al partner. Infatti, per festeggiare al meglio i 30 anni di Iannone, ha organizzato un party in Puglia. Nelle battute conclusive dei festeggiamenti sarebbero stati donati agli invitati anche dei gadget recanti il soprannome del centauro, "Maniac". E così Giulia ha dimostrato per l'ennesima volta il suo attaccamento al compagno.

Andrea Damante: ipotesi due di picche dalla Di Benedetto

Mentre Giulia De Lellis sembra aver trovato la serenità in amore, Andrea Damante invece non avrebbe ancora trovato l'anima gemella. Dopo la conclusione della storia d'amore con l'influencer, al deejay veronese sono stati attribuiti numerosi flirt, ma fino ad ora non sembra essere riuscito a conoscere la donna della sua vita.

In questi ultimi giorni si è parlato molto di un presunto avvicinamento tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Paola Di Benedetto.

In realtà, sembra che l'ex "Madre Natura" di Ciao Darwin stia vivendo un ritorno di fiamma con Federico Rossi. La rivista Spy, infatti, riporta che la modella veneta avrebbe respinto la corte di Damante, suscitando la gelosia dell'ex fidanzato che avrebbe deciso di raggiungere la Di Benedetto a Ibiza per sancire la riappacificazione.