C'è pieno fermento sul set del Paradiso delle Signore. Gli attori stanno girando le nuove puntate della 4^ stagione che andrà in onda a partire dal 14 ottobre. Il cast è stato riconfermato in buona parte, ma sono molte le novità che subentreranno nella grande famiglia del magazzino milanese. Nella lista dei vari nomi sono presenti Pietro Genuardi, Giordano Petri e un ex conoscenza: Claudia Vismara.

Paradiso delle signore 4: arrivano Pietro Genuardi e Giordano Petri

Uno degli attori che interpreterà un nuovo personaggio nella serie, sarà il popolarissimo Pietro Genuardi. I fan delle soap italiane sicuramente si ricorderanno di Ivan, il suo personaggio all'interno di Centovetrine. La conferma ufficiale della partecipazione dell'attore è arrivata da TV Sorrisi e Canzoni. Non è ancora chiaro, invece, il suo ruolo all'interno della trama, che quest'anno riserverà non pochi colpi di scena per gli affezionati telespettatori.

Un altro volto nuovo sarà Giordano Petri, l'attore umbro che attualmente interpreta il ruolo da protagonista nello spettacolo teatrale "Carlo Levi a sud di Eboli". Petri è conosciuto dal grande pubblico anche grazie alla sua partecipazione in numerose fiction di successo: Un medico in famiglia, Don Matteo, Distretto di Polizia 10 e Ris Roma 2. Top secret anche il suo ruolo all'interno de Il paradiso delle signore, ma non si esclude che possa essere uno degli amori delle veneri, vista la sua giovane età. Per adesso si sa soltanto che il nome del suo personaggio all'intero della serie è Franco.

Tornerà Elsa Tadini, la creativa delle prime stagioni

Inoltre ci sarà un gradito ritorno, che sarà una novità per chi non ha seguito le prime due stagione della serie: infatti, sono andate in onda in prima serata e il cast, successivamente, è stato quasi completamente rivoluzionato. A quanto pare, la quarta avrà una bella sorpresa: il ritorno di Elsa. Claudia Vismara, infatti, è pronta a tornare sul set del daytime della fortunatissima serie di Raiuno.

Ad annunciarlo è la sua agenzia, la C.d.a. Studio di Nardo.

Il suo personaggio, Elsa Tadini, è una donna emancipata, che nelle prime due stagioni ha svolto il lavoro di architetto nella squadra di Vittorio Conti, al grande magazzino. La sua vita è sempre stata molto libera, priva di legami e fuori dagli schemi dell'epoca, fino a quando non ha incontrato un uomo che le ha fatto desiderare un rapporto serio e impegnativo.

In quel caso, però, l'uomo in questione era già sposato e ha dovuto rinunciarci. Sarà più fortunata nella quarta stagione? Le trame de Il paradiso delle signore, a quanto pare, non saranno l'unica fonte di novità per l'attesissima quarta stagione. Il cast sarà molto ricco: oltre alle riconferme e agli attori appena citati, ci sarà anche una new entry femminile: Magdalena Grochowska (attualmente impegnata anche in Un posto al sole).