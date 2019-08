Prosegue l'attesa del pubblico per il ritorno della soap opera 'Il paradiso delle signore', giunta alla quarta stagione e capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori. Dal mese di agosto hanno avuto inizio le riprese del prodotto televisivo che vede dei cambiamenti ma ci sono delle certezze legate al cast. Ne sono esempi Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni che rimangono per ricoprire i ruoli delle precedenti stagioni.

Lo stesso discorso deve essere fatto per Gloria Radulescu, oppure per Giorgio Lupano senza dimenticare l'arrivo delle new entry. Si tratta di Ludovica Coscione e aumenta la suspense in quanto mancano due mesi alla messa in onda della soap. Parliamo della seconda stagione de Il paradiso delle signore in formato daily dopo il successo della serie conclusasi nel periodo di maggio.

La messa in onda della seconda stagione in formato daily dal prossimo 14 ottobre

Ci sarà la possibilità di vedere le nuove puntate de Il paradiso delle signore 4 a partire dal 14 ottobre e sono attese molte curiosità per venire a conoscenza degli sviluppi intorno alle situazioni lasciate in sospeso.

Recentemente Roberto Farnesi è stato protagonista di un'intervista al settimanale "Nuovo tv" in cui ha avuto la possibilità di porre l'accento sul personaggio di Umberto. L'interprete toscano si è concentrato sul ruolo rivestito ne Il paradiso delle signore parlando di quanto successo nell'appuntamento finale della terza stagione della soap.

Le dichiarazioni sul bacio tra Umberto e Adelaide

La soap si è conclusa con il bacio tra il Guarnieri e la cognata Adelaide con la quale ha avuto una serie di contrasti ma è rimasto unito alla contessa con la quale condivide la villa.

Roberto Farnesi ha chiuso alla possibilità di una relazione tra Umberto e Adelaide dando una motivazione precisa attraverso queste parole che chiariscono la questione: "Forse una storia d'amore tra loro due sarebbe troppo scontata". Il pubblico attende delle curiosità intorno ai due personaggi più amati e l'attore fiorentino si è detto contento di interpretare questo ruolo. Farnesi ha definito Umberto come "un personaggio non sempre romantico".

La coppia formata da Vanessa Gravina e Roberto Farnesi rappresenta una garanzia per il successo de Il paradiso delle signore che, nella scorsa stagione, ha raggiunto traguardi importanti come le cento puntate. Sono stati confermati Giulio Corso e Federica De Benedettis che sono fidanzati nella vita reale e interpretano i ruoli di Antonio e Roberta. Gli spoiler hanno rivelato che ci sono degli sviluppi importanti intorno alla relazione tra Tina e Sandro, ma la cantante potrebbe ricucire il rapporto con la madre.