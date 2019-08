Colpo di scena in arrivo, nelle prossime puntate italiane del popolare sceneggiato iberico “Il Segreto” la cui programmazione deve ancora essere annunciata. Dagli spoiler si evince che Prudencio Ortega dopo aver smesso di stare al servizio di Francisca Montenegro, si renderà protagonista di un gesto clamoroso. Il fratello di Saul a seguito dell'improvvisa partenza di Fernando Mesia, acquisterà il negozio di Fè Perez, che nel frattempo si vedrà costretta a lasciare Puente Viejo per impedire a Faustino di attentare di nuovo alla sua vita.

Ebbene sì, dopo l’abbandono dell’ex domestica, il cognato di Julieta si rivelerà essere il nuovo proprietario dell’enoteca di vini e liquori, dato che inizialmente agirà in forma anonima.

La fuga di Fernando, Francisca costringe Prudencio a rimanere al suo servizio

Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Francisca ordinerà a Prudencio di controllare ogni movimento di Fernando.

La Montenegro avrà il timore che Mesia le stia nascondendo qualcosa. Il minore degli Ortega accetterà di eseguire l’incarico della darkl ady, ma le farà presente che quando porterà al termine il lavoro esigerà di ricevere qualcosa in cambio. In seguito l’ex marito di Maria si darà alla fuga, precisamente non appena Mauricio lo metterà in guardia dalla sua padrona dicendogli che ha architettato un piano per farlo scontrare con il cubano Roberto Sanchez.

In buona sostanza Fernando si trasferirà a Madrid, mandando in fumo l’ordine del fratello di Saul che dirà a Francisca di voler abbandonare la sua villa per rifarsi una vita altrove. La moglie di Raimundo non accetterà affatto le condizioni del suo pupillo, poiché gli sottolineerà che a causa della partenza di Mesia avrà bisogno di qualcuno che si occupi delle sue proprietà.

Fè si rifugia in America, il fratello di Saul acquista l’enoteca della Perez

Nonostante il netto rifiuto della matrona, Prudencio non demorderà, infatti ribadirà di voler vivere in solitudine per badare a se stesso senza nessun aiuto.

L’ex locandiere riuscirà a far cambiare idea alla moglie, dato che grazie a lui darà il consenso al minore degli Ortega per andare a vivere da un’altra parte. Il cognato di Julieta all’insaputa della dark lady vorrà acquistare l’enoteca di Fè, che nel frattempo verrà dichiarata morta per inganno per sfuggire dalle grinfie del ricattatore Faustino. Mentre l’ex domestica raggiungerà Rosario e Prado in America grazie a Mauricio e Raimundo, il fratello di Saul uscirà allo scoperto, mettendo al corrente della sua intenzione Matias, che avrà il compito di vendere il negozio della Perez.

In un primo momento il marito di Marcela non riuscirà a fidarsi del fratello di Saul, perché crederà che dietro la volontà del giovane ci sia lo zampino della Montenegro, ma poi procederà con la vendita. Prima di avviare la sua attività, Prudencio assumerà un uomo chiamato Antonio Marchena su consiglio dei Castaneda, per farsi dare una mano a gestire il locale.