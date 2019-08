Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che a settembre inaugurerà l'undicesima stagione in Spagna. Negli episodi in programma tra il 19 al 23 agosto in terra iberica, Matias e Marcela scopriranno che Maria Castaneda è tornata a camminare mentre Esther continuerà a prendersi gioco di Don Berengario, nonostante il suo piano venga ostacolato da sua madre Marina.

Il Segreto: Maria torna a camminare

Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi spagnoli trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 agosto su Antena 3 svelano che Maria riprenderà l'uso delle gambe, dopo essere riuscita a fuggire dal crollo in seguito all'esplosione di un ordigno posizionato da Fernando all'interno del monastero. Più tardi, la Castaneda si riappacificherà con la matrona, tanto da esprimere la sua intenzione di tornare a vivere alla Villa.

Esther inganna Don Berengario

Alla locanda, Don Berengario capirà che Esther le ha raccontato una bugia riguardo la sua mancanza di liquidità dopo aver scoperto che ha pagato il caffè alla madre. A tal proposito, Don Anselmo noterà che il collega è molto confuso sui sentimenti che prova verso la figlia e Marina. Alla Villa, Maria riceverà la visita del fratello mentre Esther continuerà a plagiare suo padre, facendogli credere che Marina si sta dimostrando un ostacolo per la loro conoscenza.

Infine Prudencio accetterà il ricatto di Armano. Più tardi, l'Ortega e Lola decideranno di fissare la data per il matrimonio dopo l'incontro con il prelato di Puente Viejo.

La Castaneda riceve la visita di Matias e Marcela

Gli spoiler del Segreto, in onda in Spagna a fine agosto, rivelano che Marina confesserà che la famiglia di Don Berengario l'aveva allontanata per consentire a quest'ultimo di fare carriera religiosa.

D'altro canto, Esther chiamerà un misterioso complice per rassicurargli che sua madre non rappresenterà un ostacolo in quanto il piano sta andando avanti senza intoppi. Per tale ragione, la ragazza cercherà l'aiuto di Don Anselmo e Dolores per convincere Marina a lasciare il borgo iberico. Matias e Marcela, invece, faranno visita alla Castaneda, dove scopriranno che è tornata a camminare.

Marina smaschera la figlia

Lola comincerà i preparativi di nozze aiutata da Marcela.

Qui la ragazza avrà intenzione di intrattenere gli ospiti con i danzatori di flamenco. Peccato che la cugina di Gracia abbia un incidente, tanto che la moglie di Hipolito potrebbe sostituirla. In parrocchia, il prelato confesserà a Marina di aver trovato i soldi che necessita la loro figlia per pagare il debito. Una rivelazione che sconvolgerà la donna, la quale capirà le vere intenzioni di Esther, tanto da decidere di smascherarla.

Infine Raimundo sprizzerà di gioia da tutti i pori quando vedrà la nipote compiere alcuni passi verso di lui, mentre la dark lady dimostrerà di temere il peggio per Puente Viejo.