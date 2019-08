Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera americana 'Beautiful'. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate americane in onda alla fine del mese di agosto, si avvertiranno momenti di tensione. Il motivo sarà dovuto alla verità venuta fuori riguardo alla scambio delle culle.

Questo retroscena sarà fondamentale per arrivare alla resa dei conti con le dovute conseguenze per Xander e Zoe macchiatesi di questo crimine da loro tenuto nascosto.

Le due donne vorranno dare delle giustificazioni convincenti spiegando le cause che le hanno spinte a rimanere in silenzio. Ridge e Brooke non avranno intenzione di comprendere la versione dei fatti ma nel mirino della famiglia Forrester non si possono dimenticare Flo e Shauna.

Una tragedia potrebbe colpire la famiglia Forrester

Il padre di Steffy e la moglie dovranno fare i conti con un nuovo dramma legato a Thomas in quanto la Logan senior sarà chiamata a salvare la vita di Hope (Annika Noelle).

Brooke (Catherine Kelly Lang) vorrà allontanare la figlia dal giovane Forrester dopo essersi resa conto del comportamento ossessivo del ragazzo nei confronti della bionda. Questa situazione potrebbe sfuggire di mano e gli spoiler sottolineano che una tragedia colpirà i coniugi Forrester. Le condizioni di salute di uno dei personaggi della soap saranno a rischio e sarà questo il motivo che porterà all'arrivo sulla scena del dottor Jordan Armstrong (Vincent Irizarry).

Ridge cercherà di mettersi in contatto con Thomas

Thomas (Matthew Atkinson) sarà costretto a trovare un nascondiglio in quanto Liam ha raccontato a Hope che la piccola Beth è viva e il marito era conoscenza della verità. Il figlio di Ridge si recherà a casa dell'amico Vincent, ma il signor Forrester dopo aver saputo questa notizia rimarrà deluso dal comportamento del ragazzo. Il marito di Brooke si pentirà di aver dato fiducia a Thomas in quanto continua a prendersi gioco delle altre persone.

Lo stilista vorrà mettersi in contatto con il figlio ma i suoi tentativi saranno vani in quanto il giovane non avrà intenzione di rispondere alle telefonate del padre.

Ridge non avrà alcun tipo di comprensione nei confronti del marito di Hope, ma Thomas non vorrà rinunciare all'amore della Logan. Il ragazzo non sopporterà il ritorno di coppia tra Liam e la bionda. Il fratello di Steffy vorrà riprendersi la Logan con la speranza di mettere in chiaro la situazione spiegando la realtà dei fatti alla ragazza.

Infine, si parla della possibilità che possa essere in pericolo la vita di Brooke, come ipotizzato sul web.