Settembre si avvicina e con esso anche il consueto appuntamento con Temptation Island Vip, giunto alla sua seconda edizione. L'edizione vip del docu-reality di Canale 5 ha debuttato per la prima volta lo scorso anno, riscuotendo ottimi ascolti grazie anche alla conduzione di Simona Ventura. Quest'anno, invece, a presentare ci sarà Alessia Marcuzzi, reduce da un'edizione non molto fortunata dell'Isola dei Famosi. Intervistata dal magazine di Uomini e Donne racconta cosa si aspetta da questa nuova avventura.

Alessia Marcuzzi: l'annuncio ufficiale arriva con un promo

Già da tempo sul web si vociferava di un possibile arrivo di Alessia Marcuzzi come conduttrice della seconda edizione di Temptation Island Vip, ma durante l'ultima puntata della versione "nip" del programma è arrivata la conferma ufficiale tramite il primo promo, in cui si vede la bella presentatrice romana che annuncia il prossimo inizio del docu-reality.

Immediatamente la notizia è divenuta virale e gli utenti dei social si sono scatenati esprimendo il proprio parere sulla decisione di affidare questp programma di successo alla Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi parla per la prima volta di Temptation Island Vip su 'Uomini e Donne Magazine'

Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, la Marcuzzi ha voluto fornire ai lettori qualche piccola anticipazione a proposito del programma e in particolar modo ha raccontato le sue emozioni e sensazioni a pochi giorni dall'inizio di questa nuova avventura.

Alessia si è dichiarata felicissima ed elettrizzata per questa nuova esperienza lavorativa, che è molto diversa da tutto ciò che ha fatto fino a ora, anche per via della mancanza della diretta, che ha invece caratterizzato tutti gli ultimi programmi da lei condotti, come il Grande Fratello o l'Isola dei Famosi.

Un altro fattore di cui Alessia Marcuzzi si è detta entusiasta è la possibilità d'immedesimarsi nelle storie dei partecipanti e parlare a lungo con loro.

Alessia ha poi continuato raccontando le proprie aspettative a pochi giorni dalla partenza: ciò che si augura e di poter trovare un bel gruppo con cui lavorare e con cui condividere le emozioni. Infine ha svelato di essere da sempre una fan del programma e di essere molto felice di far parte della trasmissione nelle vesti di conduttrice. Per quanto riguarda le coppie scelte ha rivelato che le piacciono molto, anche se per ora l'unica coppia svelata "in via ufficiosa" dal settimanale Oggi, è quella composta da Natalie Caldonazzo con il suo compagno Andrea Ippoliti.

Simona Ventura mette un 'like' al promo con Alessia Marcuzzi

Tra i numerosi 'like' arrivati, nei confronti di Alessia Marcuzzi, sulla pagina Instagram di Temptation Island, spicca sicuramente quello di un'altra presentatrice, a cui lo scorso anno era stata affidata la conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip: Simona Ventura. Già pochi mesi fa, la Ventura ha deciso di tornare in Rai, dove si è già occupata della conduzione di The Voice of Italy insieme a Morgan, Elettra Lamborghini, Gigi d'Alessio e Guè Pequeno.

Nonostante questo ha conservato un bel ricordo della sua esperienza a Mediaset e della conduzione di Temptation Island Vip, tant'è che ha voluto esprimere il suo apprezzamento per questa scelta lasciando un like sotto il post che vede la Marcuzzi protagonista del promo del programma.