In Spagna la soap Il Segreto subirà un salto temporale di 5 anni. Questo accadrà a settembre. Cambieranno i protagonisti, alcuni attori non ci saranno più ed altri arriveranno. Gli autori saranno quindi impegnati nella nuova rappresentazione della cittadina spagnola. Gli anni persi verranno raccontati o mostrati con opportuni flashback. Non tutto è stato svelato, probabilmente c'è ancora tanto da lavorare per riunire la trama.

Francisca e Raimundo rimarranno

Gli autori della soap iberica hanno sconvolto Puente Viejo e il cast de Il Segreto. Da settembre 2019 chi vedrà la telenovela in versione iberica troverà Puente Viejo 5 anni dopo a quando è stato lasciato prima delle ferie. Tuttavia, coloro che rimarranno ufficialmente saranno Francisca Montenegro e l'ex locandiere Raimundo Ulloa, suo marito. Non mancheranno gli strampalati Miranar, Matias con la moglie Marcela e la piccola figlia Camelia.

I telespettatori assisteranno al gradito ritorno dalla Francia di Alfonso ed Emilia.

Ci sarà anche: Mauricio Godoy, fedele capomastro e protettore della Montenegro. Non si conosce altro su chi se ne andrà e i protagonisti che invece rimarranno a fianco degli attori confermati ufficialmente. Ricostruendo l'attuale trama della soap, negli episodi italiani de Il Segreto, anche la rossa e peperina Fe lascerà la scena.

Non è detto però che la buona domestica non sia presente a settembre, visto che se ne andrà da Puente Viejo, fingendo di morire. Si tratterà di un escamotage studiato dalla donna per liberarsi da colui che la vuole morta.

Nuovi volti a Puente Viejo

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, dalle anticipazioni spagnole conosciamo un volto nuovo per Il Segreto che però è famoso nel mondo delle soap.

Si tratta di Ignacio Solozábal, che Manuel Regueiro interpreterà, mentre ora è il Colonnello Valverde in una Vita.

Il nuovo personaggio non arriverà solo, ma con le tre figlie: Carolina, Marta e Rosa. Pablo e Manuela saranno altri due nuovi protagonisti. Entreranno a far parte del nuovo cast i marchesi De Los Visos, ossia Isabela e i due figli Tomas e Adolfo. Antonita e Inigo, per il momento chiudono la serie delle new entry a noi nota.

Neanche una parola è giunta a proposito di don Berengario e di don Anselmo. A Puente Viejo giungerà don Filiberto, sostituirà forse i due preti? Il primo è anziano e ammalato, il secondo ha avuto una figlia. Il capitano Huertas e la famiglia Urrutia con Jesus ed Encarnation giungeranno a Puente Viejo. Mentre già le anticipazioni de Il Segreto annunciano il prossimo matrimonio di Fernando, da settembre avremo a che fare con nuovi attori che cambieranno drasticamente il paesino di Puente Viejo.