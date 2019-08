Anche questa settimana ritorna su Mediaset una delle serie televisive più attese dell'estate, "The Fix", interpretata da Robin Tunney (nota in Italia per essere l'agente Teresa Lisbon della serie The Mentalist). Lunedì 12 agosto, infatti, è stata trasmessa su Canale 5 la seconda puntata della serie in cui sono stati trasmessi gli episodi 4, 5, 6 e 7, intitolati "Scandalo", "Bugie", "Il fuggitivo" e "Sussurri dall'aldilà".

Qualora non abbiate visto la seconda puntata della serie in televisione, avrete sempre la possibilità di reperire facilmente la replica sui siti Mediaset.

Dove vedere online la replica dei primi tre episodi di 'The Fix'

Nello specifico, si segnala che la replica del secondo appuntamento di "The Fix" è reperibile solo ed esclusivamente in streaming sul web al sito Mediaset Play. Su tale piattaforma, infatti, è stata creata di recente una pagina dedicata alla serie in cui, settimana dopo settimana, vengono caricati i video di tutti gli episodi già andati in onda su Canale 5.

Da non dimenticare che per poter usufruire dei servizi offerti da Mediaset Play è necessario registrarsi al sito attraverso la sua homepage. Dopo aver effettuato la registrazione avrete la possibilità di vedere tutti i video presenti sul sito e di scaricare un'app con cui vedere le repliche anche dagli smartphone e dai tablet.

Trama prima puntata

La sinossi ufficiale della seconda puntata di "The Fix" ci segnala che Maya entra in possesso di un video in cui sono ripresi Julianne e Jessica la notte prima che quest'ultima venisse uccisa.

Nel frattempo, Wolf consegna alla stampa un video in cui si vedono Maya e Matthew mentre hanno un rapporto intimo. La diffusione di questo video, spinge Wiest a licenziare immediatamente la donna dal suo ufficio. A favore di Maya però interviene il sindaco che chiede e ottiene la riassunzione dell'assistente procuratore. Dopo aver riottenuto il suo posto di lavoro, Maya prosegue le sue indagini e scopre che in ufficio c'è una talpa che fornisce di nascosto informazioni ad Ezra.

Gabe aggredisce suo padre con una pala e Star lo aiuta a coprire il misfatto, dando fuoco al borsone incriminato. Dopo aver scoperto la presenza di una talpa negli uffici del pubblico ministero, Collier si fa carico di indagare sull'accaduto e scopre alcune cimici. La prima persona ad essere indicata come la talpa dell'ufficio è Loni, anche se poi si rivela del tutto estranea alla vicenda. Star denuncia suo fratello alla polizia e Gabe viene fermato prima che possa testimoniare.

Dopo essersi scontrato in tribunale con Maya, Seevi decide di lasciare momentaneamente il paese. La polizia scopre che qualcuno sta importunando Maya.