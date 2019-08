Nuovo amore famoso per Marco Borriello? Stando al gossip che ha diffuso in queste ore il sito "361Magazine", sembra proprio che l'ex calciatore abbia conquistato una ragazza che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Stiamo parlando di Vittoria Deganello, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che oggi è considerata una delle fashion blogger più amate. La bella veronese, dunque, sarebbe stata vista sul lussuoso yatch dello sportivo al largo di Ibiza: pare che i due si siano conosciuti in vacanza e che tra loro sia subito scoccata la scintilla.

Borriello beccato in vacanza con una ex di U&D

Come ogni anno, Marco Borriello ha deciso di trascorrere gran parte della sua estate a Ibiza. Le indiscrezioni che arrivano direttamente dalla località balneare preferita dai Vip, sostengono che il bel napoletano stia frequentando una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Vittoria Deganello. Il primo sito a lanciare la notizia sul presunto flirt in corso tra il calciatore e la ex di Mattia Marciano, è stato "361Magazine" che, nelle scorse ore, ha parlato di un avvistamento al largo.

"Le foto e le Stories che i due hanno pubblicato in barca, immortalano gli stessi luoghi", si legge sul web in merito all'attività social dei protagonisti di questo Gossip. Stando a quello che si dice, dunque, l'ex attaccante e la veronese che oggi lavora come influencer su Instagram, starebbero trascorrendo molto tempo insieme sulla "isla": ieri, domenica 4 agosto, pare che la giovane fosse una delle poche ospiti della barca sulla quale viaggiava Borriello.

Sapendo che la news su quest'ipotetica coppia è stata ormai resa pubblica, c'è da aspettarsi che i paparazzi inizino a tenere d'occhio sia Marco che Vittoria nelle loro vacanze: lui è fisso a "Villa Margherita" (la casa che ha comprato e alla quale ha dato il nome di sua mamma), lei si mostra prevalentemente accanto alle amiche, tra le quali l'ex tronista Nilufar Addati.

Gli ultimi flirt celebri del 'latin lover' Borriello

Prima di essere avvistato a Ibiza con Vittoria Deganello, Marco Borriello è stato spesso in copertina per le frequentazioni con ragazze conosciute: l'ultimo flirt che è stato attribuito al calciatore, è quello con Gilda Ambrosio.

Lo scorso inverno, i paparazzi hanno beccato il napoletano in compagnia della bella stilista che è l'unica donna con la quale Stefano De Martino si è fatto vedere in pubblico prima di tornare tra le braccia di Belen Rodriguez (ex storica di Borriello).

Un'altra bellissima showgirl che si dice abbia vissuto una passionale storia d'amore con il giocatore, è Cristina Buccino: la calabrese, infatti, l'estate scorsa è stata pizzicata varie volte in spiaggia con il 37enne, ma nessuno dei due ha mai confermato il gossip che li voleva segretamente in coppia.