Ottant'anni portati con leggerezza, sono quelli di Miss Italia. La prima edizione del concorso, infatti, si svolse nel lontano 1939 anche se all'epoca si chiamava 5000 lire per un sorriso. L'attuale denominazione venne assunta nella prima edizione del dopoguerra, quella del 1946. Dopo tre edizioni andate in onda su La7, lo storico concorso di bellezza torna sull'ammiraglia delle reti Rai, la serata finale andrà infatti in onda su Rai Uno in diretta da Jesolo il prossimo 6 settembre e la conduzione è stata affidata ad Alessandro Greco.

Alessandro Greco tra le più belle ragazze d'Italia

Alessandro Greco torna dunque su Rai Uno dove aveva condotto 'Zero e lode' fino al 2018. L'artista tarantino non ha certamente bisogno di presentazioni, lo ricordiamo per 'Furore' (1997-2001, 2017), oltre che come inviato di 'Carramba che fortuna' e concorrente a 'Tale e quale show', sono solo alcune delle trasmissioni sul piccole schermo alle quali ha preso parte.

Alla conduzione di Miss Italia prende il posto di Francesco Facchinetti, alla guida nelle ultime tre edizioni andate in onda come detto su La7. "Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo e che sono capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati" è il commento di un entusista Alessandro che, ad onor del vero, non si attendeva di essere scelto dai vertici Rai per l'edizione 2019 del concorso di bellezza più famoso del Bel Paese.

Emozionato più che mai, Alessandro Greco si sente responsabile di ciò che gli è stato affidato, una conduzione che lo rende orgoglioso. E poi lui è molto legato al concorso perché esattamente a Miss Itaia, Alessandro Greco ha incontrato Beatrice Bocci che nel 1994 è arrivata seconda e nel 2008 è diventata sua moglie. "Io mi sono preso la mia miss Italia, la più bella di sempre" sono le sue parole. Di belle parole ne spende anche tante per un suo amico che non c'è più, uno storico presentatore della competizione, Fabrizio Frizzi.

Le novità del concorso

Miss Italia 2019 verrà eletta dal pubblico e questa è una delle novità dell'ottantesima edizione. Alessandro Greco commenta in proposito che "il voto dei telespettatori darà loro la giusta sensazione di aver eletto la ragazza della porta accanto. Miss Italia sarà davvero la preferita degli italiani".

Sarà presente anche una giuria tecnica, conferma il conduttore, sarà possibile in questo modo ripescare un'eliminata.

La serata finale di Miss Italia inizierà alle 21.15 del 6 settembre. "Oltre alle 80 ragazze - sottolinea il presentantore - che rappresenteranno tutta l’Italia, la serata potrà contare su una vera parata di star e sulla partecipazione di donne impegnate in diversi settori che racconteranno sul palco le loro storie". L'orchestra inoltre suonerà rigorosamente dal vivo.