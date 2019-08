Proprio come accade in Italia, anche la programmazione spagnola di Una vita proseguirà durante la settimana di Ferragosto con nuovi intrighi e colpi di scena. Protagonisti indiscussi delle puntate in onda dal 12 al 16 agosto saranno Ramon e Carmen, che potranno finalmente realizzare il loro sogno d'amore. Dopo la morte di Trini, l'uomo attraverserà un periodo molto difficile quando sarà accusato di avere ucciso Celia, gettatola dalla finestra del palazzo di Calle Acacias.

Dopo un periodo trascorso in carcere, Palacios farà ritorno a casa e ritroverà l'amore nell'ex domestica di Ursula. E nelle prossime puntate spagnole, Ramon e Carmen diventeranno marito e moglie.

Una Vita anticipazioni: il lieto fine di Ramon e Carmen

I telespettatori italiani di Una Vita conoscono Carmen in qualità di cameriera di Ursula, colei che ha avuto un ruolo determinante nella scoperta del coinvolgimento della Dicenta nel rapimento di Moises.

Sarà proprio Carmen ad avvicinarsi molto a Ramon dopo la morte di Trini, che avverrà poco dopo la nascita della figlia Milagros. Celia sarà presente in quel tragico momento, ma non farà nulla per salvare la sua cara amica. Tornato a casa dopo la detenzione, accusato di avere spinto la moglie di Felipe giù dal balcone, Palacios sarà costretto ad affrontare anche dei problemi economici, causati dagli intrighi organizzati da Arturo e Genoveva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Ma finalmente, dopo una lunga serie di vicissitudini, anche per lui e Carmen arriverà il momento del lieto fine. Le nozze verranno celebrate davanti ad amici e parenti tra i quali Lolita, in attesa di un bambino. Il luogo scelto per festeggiare sarà la pensione di proprietà di Servante e Fabiana.

Trame Una Vita: i coniugi Palacios aiutano i loro ex domestici

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole, Servante e Fabiana saranno in difficoltà perché non avranno il denaro necessario per ristrutturare la pensione di loro proprietà.

Per tale ragione il banchetto nuziale verrà organizzato proprio presso la loro struttura, per permettere di ottenere il denaro necessario per i lavori. Carmen e Ramon saranno al settimo cielo anche se l'ex domestica faticherà a dimenticare il suo passato di donna lavoratrice. Non a caso, Lolita la sorprenderà di notte mentre sarà intenta nelle faccende domestiche. Un'altra nuova coppia, ancora inedita in Italia, si verrà fermare nelle puntate spagnole.

Felipe, dopo il decesso di Celia, si innamorerà di Marcia e renderà ufficiale la relazione sentimentale. Ma il loro amore sarà osteggiato da Genoveva, la vedova di Samuel, a sua volta innamorata dell'avvocato. Per riuscire a conquistarlo, la nuova dark lady della telenovela spagnola chiederà l'aiuto di Ursula, a sua volta tornata ad Acacias 38 dopo l'uscita dal manicomio.