Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso mercoledì 14 agosto della soap opera spagnola 'Una vita' svelano che sarà al centro delle trame Cesareo. Quest'ultimo riceverà un'accoglienza inaspettata dai domestici che gli organizzeranno una festa di benvenuto. Il ragazzo non sarà d'accordo con questa decisione e finirà per criticare il comportamento dei colleghi. Un altro capitolo riguarda Arturo (Manu Regueiro) che farà i conti con le preoccupazioni legate a Silvia (Elia Galera), nel momento in cui è riuscito a giungere a un chiarimento con Esteban.

Il colonnello non capirà il motivo dell'assenza della Reyes ma deciderà di agire per risolvere la questione. Il Valverde si recherà da Liberto (Jorge Pobes) per mettersi in contatto con Esteban pensando che l'uomo possa sapere dove si trova la Reyes, sparita nel nulla.

Lucia vuole ritornare a Salamanca; Liberto si occupa della difesa di Samuel

Lucia prenderà una decisione importante e darà un annuncio inaspettato mostrando la volontà di fare ritorno a Salamanca dopo aver fatto le dovute valutazioni.

Blanca (Elena Gonzalez) parlerà con Leonor alla quale rivelerà che Samuel è stato accusato dell'omicidio di Jaime (Carlos Olalla) ed è stato condotto in carcere. La compagna di Diego (Ruben De Eguia) non avrà dubbi riguardo all'innocenza del ragazzo incastrato dopo il ritrovamento di un fermacarte vicino al corpo della vittima. Liberto deciderà di accettare la proposta di occuparsi della difesa del più giovane dei fratelli Alday con l'intento di dimostrare la realtà dei fatti.

Esteban e Arturo si mettono sulle tracce di Silvia dopo aver capito che è in pericolo

Cesareo (Cesar Vea), dal canto suo sarà in possesso degli indizi fondamentali per scoprire la verità intorno al pericoloso indiano e darà delle informazioni a Flora. Gli spoiler della puntata di Una vita in onda giovedì 15 agosto sottolineano che Ramon cambierà atteggiamento e non sarà contento di essere divenuto il padrino della festa patronale di Cabrahigo.

L'apprensione del Palacios arriverà alle stelle nel momento in cui si accorgerà che Trini (Ana Del Rey) e Lolita (Rebeca Alemany) non hanno apprezzato il suo discorso considerato privo di personalità.

Leonor (Alba Brunet) si accorgerà della malafede di Pena dopo aver visto il pasticciere dare del denaro a Eva e comprenderà che Inigo ha raccontato la realtà dei fatti. Esteban e Arturo effettueranno le ricerche di Silvia dopo aver compreso che la ragazza è nelle mani di una persona dalle cattive intenzioni.

Diego andrà in carcere per incontrare il fratello al quale non nasconderà il disprezzo per ciò ha fatto al padre.