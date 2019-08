L'identità di Phoebe Forrester non è più un mistero nelle puntate americane di Beautiful: dopo lo scontro tra Liam e Thomas, Hope ha scoperto quanto accaduto a Catalina, rendendosi protagonista di uno dei momenti più emozionanti negli ultimi mesi. A breve, anche Steffy sarà costretta fare i conti con la realtà che la allontanerà dalla bambina che ha amato con tutta se stessa. Hope, infatti, pretenderà di riavere Beth indietro per crescerla come avrebbe dovuto fare fin dall'inizio.

E in attesa di scoprire quale sarà il colpo di scena di cui si parla da tempo, anche gli altri personaggi coinvolti in questa storyline dovranno fare i conti con le conseguenze delle loro azioni. Oltre a Reese Buckingham, che ha ideato lo scambio di culle, anche Flo, Zoe, Shauna e Xander hanno mantenuto il segreto per varie motivazioni. A loro va aggiunto Thomas, che sparirà per qualche tempo dopo avere tentato di fermare Liam. E proprio contro Flo Fulton si scatenerà ben presto la rabbia di Ridge Forrester.

Beautiful anticipazioni: Ridge pensa di denunciare Flo

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, la svolta sulla finta morte di Beth Spencer non resterà priva di conseguenze. Ridge e Brooke, infatti, ascolteranno la confessione di Flo, Shauna e Zoe riguardo quanto accaduto a Catalina. I coniugi Spencer saranno comprensibilmente inorriditi anche se rivolgeranno la loro attenzione a due persone diverse: lo stilista accuserà la giovane Fulton per avere sostenuto il piano di Reese fin dall'inizio, mentre Brooke non potrà credere che Zoe e Shauna abbiano tenuto tanto a lungo un simile segreto.

La rabbia di Ridge crescerà ulteriormente quando vedrà Steffy per l'addio alla piccola Phoebe. L'uomo deciderà di correre ai ripari quanto prima, prendendo in considerazione la possibilità di denunciare Flo. A suo dire, lei ha avuto un ruolo attivo in questa triste vicenda, fingendo di essere la madre biologica di Phoebe e falsificando i documenti dell'adozione.

Trame americane Beautiful: entra in scena il detective Sanchez

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful, Ridge deciderà di coinvolgere la polizia anche per arrivare a Reese Buckingham, la mente dello scambio di culle.

Ma non rinuncerà ad accusare le complici del dottore, colpevoli di aver avuto un gran contributo nel distruggere le vite di Hope e di Steffy. Il passaggio dalle parole ai fatti sarà abbastanza repentino, dato che già nelle puntate del mese di agosto farà la sua nuova apparizione nel cast della soap il detective Sanchez per svolgere alcune indagini. Qualcuno finirà in carcere o la questione si concluderà senza conseguenze legali?

Ancora avvolta nel mistero resta, invece, la sorte di Thomas che scomparirà dopo la scoperta del suo coinvolgimento nella storia di Beth, Ma dal luogo in cui si nasconderà, il rampollo Forrester continuerà a pensare ad una strategia per tenere legata a sé la moglie.