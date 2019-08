Nelle ultime settimana si è parecchio parlato dell'ex tronista di Uomini e donne Ivan Gonzalez e della sua scelta Sonia Pattarino. Ai fan infatti, è sembrata esserci aria di crisi tra i due e così sono iniziate a sorgere parecchi dubbi e domande sulla loro relazione. L'ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram non era stata molto chiara nello spiegare come stessero le cose con Ivan, parlando quasi di una situazione che non era ancor definita.

Dall'altro lato invece, Gonzalez aveva smentito qualsiasi voce sulla rottura, anche se poi non è più tornato sull'argomento. La coppia ha continuato a non mostrarsi più insieme e i chiacchiericci sul web non sono così cessati. Poche ore fa, l'influencer ha voluto chiare tutta la situazione attraverso un video postato su suo profilo social.

Gossip Uomini e Donne, Sonia Pattarino rompe il silenzio su IG

La coppia nata a Uomini e Donne ha conquistato il cuore di molti fan che hanno deciso di seguire i percorsi di vita di entrambi attraverso i loro profili Instagram.

In molti però, sono stati preoccupati dall'andamento della loro relazione nell'ultimo periodo. Nonostante la smentita di Ivan sulla fine della love story, in tanti hanno continuato ad avere parecchi dubbi su ciò che stava realmente accadendo. Sonia ha così deciso di dire la sua poche ore fa attraverso il suo profilo Instagram.

La donna ha spiegato che tra lei e Ivan la storia non è mai finita e che i due non si sono in alcun modo lasciati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

La ragazza parla però di un periodo no, sottolineando come questo possa verificarsi in qualsiasi coppia. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto che sulle loro incomprensioni ha giocato molto la distanza, visto che per vari impegni lavorativi non si sono potuti vedere. Infine, la fidanzata di Ivan conclude dicendo che se mai si lasciassero lo direbbero per rispetto verso chi li segue.

La smentita di Sonia sulla rottura con Ivan

I fan sul web sono stati sicuramente felici di sapere che la storia d'amore tra i due non è terminata, ma al momento sembrano esserci diversi dubbi sull'evoluzione di questa love story.

In molti sul web hanno inizialmente criticato il modo dei fare della coppia riguardo questa vicenda, per via della poca chiarezza nei confronti dei fan. Secondo quanto riferito dalla Pattarino, i due avrebbero attraversato o starebbero attraversando un momento di "crisi". Nonostante l'ex corteggiatrice abbia dichiarato sul suo profilo Instagram che la sua relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne non sia finita, non ha ben specificato se questo periodo "no" da lei citato sia realmente terminato oppure stia proseguendo.

Non resta dunque che attendere per scoprire le evoluzioni della vicenda.