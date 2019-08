La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore prosegue il suo successo e coinvolge sempre più telespettatori. Purtroppo, questa settimana la serie televisiva è in pausa e non tornerà ad essere ritrasmessa in onda prima del 19 agosto.

Nelle puntate che vedremo a settembre, Ferit dimenticherà l'importante appuntamento con Nazli a causa di Pelin. L'Aslan farà ritorno allla sua villa, ma non troverà la sposa.

Nazli scriverà su dei bigliettini di averlo lasciato ed abbandonerà la casa. Così, l'Aslan si metterà in cammino in cerca della chef. Grazie alla sua segretaria, scoprirà che la sposa si è recata presso lo zio per aiutarlo nella raccolta delle olive. Raggiunto l'uliveto, Ferit offrirà il suo aiuto nel lavoro intrapreso da Nazli e suo zio.

Al calar del sole, i due protagonisti decideranno di fare una passeggiata nel bosco.

Allo zio della cuoca diranno di andare a raccogliere funghi. Si perderanno nel bosco ed entreranno in una casa disabitata. Sarà proprio nell'abitazione che l'architetto e la chef si giureranno amore eterno e sboccerà la passione tra i due.

Nazli e Ferit separati da Pelin

Dalle puntate turche di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore giungono interessanti notizie riguardo gli eventi futuri. Precedentemente a quanto raccontato prima Nazli organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno del marito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Guarderà una vecchia foto sul profilo social di Engin che ritrae Ferit assieme ai suoi amici del passato. Pertanto la cuoca li inviterà tutti al party per sorprendere maggiormente l'Aslan.

La festa verrà molto apprezzata dal marito. Tuttavia, tra gli invitati ci sarà anche Pelin. La ragazza era l'ex fidanzata di Ferit, ma verrà presentata a Nazli come un'amica di vecchia data. Pelin tornerà nella vita dell'architetto per compiere il piano di Hakan e far separare i due coniugi in cambio di denaro.

La storia d'amore tra la new entry e l'Aslan si è interrotta a causa di Demet. La donna, gelosa di Pelin, farà credere a Ferit che Pelin lo tradisca. Successivamente l'ex dell'architetto rivelerà al marito di Nazli che in passato era rimasta incinta di lui, poi ha avuto un aborto.

Ferit rimarrà sconvolto di fronte alle parole della nuova arrivata e trascurerà Nazli. Pelin insinuerà alla cuoca un rapporto più intimo col marito.

L'uomo proporrà un contratto alla sua ex nella sua azienda e si tratterrà con lei, dimenticando un importante appuntamento con la chef. Per questa ragione la protagonista deciderà di farla finita con l'Aslan.

Trama della serie tv

Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Piran (Ozge Gurel) sono i protagonisti della storia. I due giovani vivono una relazione altalenante fatta di amore ed odio. Le loro vite sono ostacolate dal perfido Hakan Onder. L'antagonista dell'intreccio desidera ardentemente possedere l'azienda del ricco Ferit.

Così uccide i genitori del piccolo Bulut, nipote dell'Aslan, per ottenerne la custodia. In questo modo acquista il 48% delle azioni della Pusula Holding.