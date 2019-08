Sono emerse nuove anticipazioni sulla soap opera tedesca "Tempesta d'amore", in onda dal lunedì al sabato alle 19:55 su Rete 4. Le prossime puntate si soffermeranno soprattutto sul personaggio di Jessica Bronckhorst. La donna, infatti, scoprirà la verità sul destino della figlia Luna, e capirà che adesso il suo nome è Felicitas.

La gravidanza di Jessica ha già causato diversi problemi alla relazione tra Viktor (Sebastian Fischer) e Alicia (Larissa Marolt) e, al contempo, ha anche generato qualche tensione di troppo tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e la compagna Romy (Désirée von Delft).

La Bronckhorst è riuscita a dare alla luce la sua bambina in condizioni decisamente rischiose, e subito dopo si è servita di Annabelle per disfarsi della neonata.

Michael e Natascha si prendono cura della piccola Felicitas

La Sullivan è stata l'unica persona ad aiutare Jessica nel momento in cui ha partorito d'urgenza in un fienile. La neo-mamma fin da subito ha manifestato la sua volontà di non tenere con sé la figlioletta, e per questo motivo ha affidato ad Annabelle il compito di portarla presso l'ospedale più vicino.

La vicenda però è andata diversamente poiché il pianto del neonato ha attirato le attenzioni di Michael e Natascha. Annabelle, temendo di essere scoperta, è stata costretta ad abbandonare la bimba in tutta fretta, e così sono stati proprio i due coniugi a trovarla e a prendersi cura di lei. Dopo averle dato il nome di Felicitas, le si sono affezionati come se fosse la loro vera figlia.

Jessica ricatterà Natascha

La coppia, nonostante i dubbi iniziali del funzionario dell'ufficio dei minori, è riuscita ad ottenere la custodia definitiva della bambina.

I problemi però arriveranno soprattutto nei prossimi episodi, quando Jessica si accorgerà di essere stata presa in giro di Annabelle, e capirà che in realtà la figlia è viva e vegeta e sta crescendo a pochi passi da lei.

La donna, dopo aver scoperto che Felicitas è proprio Luna, studierà un piano per sfruttare a suo vantaggio questa situazione, e deciderà di ricattare Natascha, chiedendole 30.000 euro.

L'obiettivo della giovane sarà quello di racimolare il denaro necessario a rilevare il salone di bellezza di Xenia, dopo che quest'ultima è finita in galera.

Jessica, per portare avanti la sua strategia, si rivolgerà alla sua vecchia amica Nadine Romer, alla quale chiederà di presentarsi a Natascha come la vera madre della piccola Felicitas, cercando di estorcerle la suddetta cifra in cambio del suo silenzio.

La cantante, a questo punto, sarà alle prese con una serie di dubbi e paure: da un lato non vorrà perdere assolutamente l'affidamento della bambina, e dall'altro non saprà come comportarsi di fronte al ricatto subito. Natascha deciderà di non dire nulla al marito e chiederà aiuto ad Andrè (Joachim Latsch), nella speranza che questi possa darle qualche consiglio utile a risolvere la questione.