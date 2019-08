Nuove anticipazioni della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, giunta ormai alla sua quindicesima stagione. Le trame di questa settimana si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 10 agosto 2019, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.55. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno agli intrighi organizzati da Annabelle, al riavvicinamento di Boris e Tobias, alla sconvolgente scoperta che Jessica farà su sua figlia Luna e ai sotterfugi utilizzati da Fabien per non rivelare a nessuno di voler pagare qualcuno per preparare la sua tesina per l'esame di maturità.

Annabelle si renderà conto di amare Joshua

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che arriverà la polizia al Furstenhof e saranno denunciate tutte le malefatte di Xenia. Boris ritornerà in hotel e rimarrà molto stupito dagli avvenimenti accaduti in sua assenza. Annabelle si renderà conto di amare veramente Joshua e glielo confiderà, senza sapere che in realtà il fidanzato le nasconde qualcosa.

Romy si renderà conto che Jessica si sta comportando in maniera alquanto bizzarra e deciderà di tenerla d'occhio. Denise cercherà di superare le sue sofferenze d'amore concentrandosi sul suo lavoro, ma le ricerche effettuate sulla storia di Dora e George non le porteranno il sollievo sperato. Boris verrà assalito dai sensi di colpa e si confiderà con Annabelle, che, invece, di aiutarlo approfitterà del suo momento di sconforto per far volgere la situazione in suo favore.

Pur di continuare a studiare pianoforte, Fabien deciderà di seguire il consiglio di Paul ovvero pagare qualcuno che prepari al posto suo la sua tesina per gli esami di maturità. Tobias farà una bellissima dichiarazione d'amore a Boris, mentre Jessica si renderà conto che Annabelle le ha mentito.

Jessica scoprirà le bugie di Annabelle

Boris si renderà conto che Tobias è l'uomo della sua vita e gli chiederà di sposarlo con l'aiuto di Denise.

Jessica rimarrà sconvolta nello scoprire che Annabelle le ha mentito su ciò che è successo veramente a sua figlia Luna. Fabien sarà costretto a procurarsi dei soldi per pagare qualcuno che possa preparargli la tesina per l'esame di maturità. Robert Saalfeld si confronterà con Christoph senza sapere che l'uomo poco prima ha baciato Eva. Quest'ultima, nel frattempo, scoprirà che Christoph ha raccontato ad Annabelle del loro bacio appassionato.

Jessica approfitterà dell'arrivo della sua amica, Nadine Romer, al Furstenhof, per chiederle i soldi necessari per rilevare il salone di bellezza di Xenia Saalfeld. Denise cercherà di convincere Christoph a riappacificarsi con Boris.