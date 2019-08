Lino Guanciale sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e si confronta con un nuovo progetto televisivo. L'attore è impegnato nelle riprese della fiction inedita, intitolata "Il commissario Ricciardi" ispirata alla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni. Sono terminate da poco tempo le riprese nella città di Taranto e il cast si è trasferito a Napoli. L'attore avezzanese è arrivato nel capoluogo campano e ha avuto modo di girare alcune scene in uno dei teatri più antichi, come il San Carlo.

L'interprete ha terminato la prima settimana di riprese e ha fatto ritorno nella città, dove ha girato la fiction 'Non dirlo al mio capo' insieme con Vanessa Incontrada.

L'inizio delle riprese nella città di Napoli e si è recato al teatro San Carlo

Questo è il post pubblicato da Lino Guanciale scritto sulla sua pagina di Instagram: "Finita la prima settimana di riprese a Napoli". L'abruzzese ha colto l'occasione per fare i ringraziamenti per l'ospitalità al teatro San Carlo e non sono mancati i commenti delle fan dell'attore.

Le telespettatrici hanno fatto i complimenti a Lino Guanciale per il suo percorso caratterizzato da molte novità che gli hanno permesso di mettersi a confronto con personaggi differenti. Inoltre le fan hanno sottolineato la felicità per il premio Charlot ricevuto dall'attore nella giornata di ieri a Salerno. Le guancialine hanno dato appuntamento all'interprete a teatro, dove Guanciale ha la possibilità di avere un contatto diretto con il pubblico.

Un'altra fan ha fatto notare di attendere la messa in onda de Il commissario Ricciardi per scoprire l'interpretazione dell'attore ma, per il momento, si perde tra le pagine dei romanzi scritti da De Giovanni.

Un impegno importante per l'attore nella giornata di oggi

Non sono terminati gli impegni lavorativi per il protagonista della fiction che, il prossimo inverno, sarà impegnato nelle riprese della terza stagione della serie televisiva 'L'allieva', con Alessandra Mastronardi.

Domenica 4 agosto alle ore 21:00, Guanciale porterà "Ritorno a Itaca" a Collelongo, in piazza San Rocco che per l'occasione si trasformerà in un teatro. L'esibizione di Guanciale vede la regia di Davide Cavuti, con il quale l'avezzanese collabora da molti anni e lo spettacolo è prodotto da Stefano Francioni. Si fa riferimento al periodo d'estate quando si riabbracciano gli emigranti: si tratta di un momento di festa, al quale si sta dedicando il Comitato delle Feste Patronali 2019.

Lino Guanciale ha instaurato un legame speciale con la Puglia e ha scritto un post, dove ha sottolineato la bellezza di Taranto dando un arrivederci a questa città.