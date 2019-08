La programmazione di Temptation Island su Canale 5 è giunta al termine la scorsa settimana ma i suoi protagonisti continuano ad essere al centro del Gossip, attirando la curiosità dei fan del programma. In molti, infatti, si chiedono se ci saranno ulteriori ripensamenti dopo i falò di confronto o se fidanzati e fidanzate andranno avanti, frequentando altre persone. Di certo, nei giorni successivi al termine delle riprese gli ex partecipanti all'isola delle tentazioni si sono rivisti: Ilaria Teolis, Nunzia Sansone e Katia Fanelli hanno postato varie foto insieme nei social network, sottolineando l'affetto nato in Sardegna.

Ma anche Arcangelo Bianco, Vittorio Collina e Massimo Colantoni hanno mantenuto i contatti, non rinunciando ad incontrare alcune ex tentatrici, conosciute proprio nel resort di Santa Margherita di Pula. E sembra proprio che con due di esse, i rapporti si siano fatti assidui.

Massimo Colantoni avvistato insieme a Sonia Onelli

Nel falò di confronto a Temptation Island, Massimo Colantoni aveva proclamato il suo amore per Ilaria Teolis, chiedendole di uscire insieme dal programma ma incassando il suo rifiuto.

Ad un mese di distanza dalla fine delle riprese, l'ex fidanzato ha mantenuto i rapporti con alcuni colleghi, che recentemente ha incontrato prima a Roma e poi a Rimini. A riportare la notizia è stato il portale 'Vicolo delle News', che ha sottolineato come insieme ai tre ex protagonisti ci fossero anche alcune tentatrici romane ovvero Vanessa Cinelli, Elena Cianni, Sara Tozzi, Sonia Onelli, Maddalena Vasselli e Federica Mazza.

A sorpresa, Massimo avrebbe instaurato un rapporto speciale con una di loro ma non si tratterebbe di Elena, colei che aveva attirato maggiormente la sua attenzione in Sardegna. Non appena rientrato a Roma, Colantoni avrebbe iniziato a frequentare Sonia, come dichiarato da un utente del 'Vicolo' che ha sorpreso la coppia mano nella mano mentre passeggiava in un centro commerciale.

Continua la frequentazione di Vittorio e Vanessa

Non c'è alcun mistero, invece, in merito alla frequentazione tra Vittorio Collina e la single Vanessa Cinelli.

Già nello speciale di Temptation Island lui aveva raccontato di avere raggiunto l'ex tentatrice a Roma e di avere cominciato a conoscerla meglio, pur senza correre troppo. La coppia ha quindi ripetuto tali incontro, come appare nelle ultime foto pubblicate dallo speaker di Rimini nel suo profilo di Instagram. La previsione di Katia, secondo la quale tra Vanessa e Vittorio non durerà a lungo, ad oggi non sembra trovare seguito.

E una foto scattata dallo stesso balcone di un appartamento romano, sembrerebbe dimostrare come tra loro ci sia più di una semplice amicizia.