Il mese di settembre è ormai vicino e la nuova edizione Temptation Island Vip, che vedrà al timone Alessia Marcuzzi, sarebbe già partita con le prime registrazioni. C'è ancora molto mistero sulle coppie che parteciperanno al reality di Canale 5, tranne su Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti che hanno confermato la loro presenza. Oggi, però, Il Vicolo delle news ha lanciato uno scoop su un'altra coppia che potrebbe essere presente nel cast del programma.

Si tratta di Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, lui ex protagonista di una passata edizione di Temptation Island. L'indiscrezione sembrerebbe quasi certa e se sarà ufficializzata, segnerà il ritorno del personal trainer soprannominato Lenticchio dalla sua ex Selvaggia Roma e dalla sensuale schermitrice nello show di Canale 5.

L'indiscrezione de Il Vicolo delle news su Chiofalo e la Fiordelisi

"Oggi vi sveliamo chi sarà la seconda coppia che si aggiungerà al cast e che ci è stata rivelata da una talpina molto fidata: si tratta di Antonella Fiodelisi e Francesco Chiofalo" scrive Il Vicolo delle news.

Come svelato dallo stesso blog, i due starebbero insieme solamente da quattro mesi, ma il loro amore è già talmente intenso da essersi spinti a farsi un tatuaggio di coppia. La loro relazione è nata dopo le vacanze natalizie, quando l'ex personal trainer si è sottoposto ad un delicato intervento al cervello. Per ora, non è ancora dato sapere il vero motivo per il quale la coppia abbia deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Forse, Chiofalo è rimasto talmente piacevolmente colpito dalla precedente esperienza nel reality delle tentazioni da volerla rivivere? Chissà, non rimane che scoprirlo prossimamente.

Il toto-coppie nel cast di Temptation Island Vip 2

Intanto continua il fatidico toto-coppie che potrebbero esserci nel cast della nuova edizione di Temptation Island Vip. Stando a quanto rivelato dalla rivista gossip Oggi, sicuramente saranno presenti l'ex naufraga Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti.

Altri papabili nomi sono quelli degli ex protagonisti dello scorso trono Classico di Uomini e Donne, tra cui Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che si aggiungeranno a quelli di Lory Del Santo e Marco Cucolo, Aida Yespica e Geppi Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello e Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. Smentita invece la coppia composta dall'attore Alex Belli e Delia Duran.

A svelarlo è stata la stessa rivista Oggi che prima ha lanciato l'indiscrezione sulla loro presenza e poi ha rivelato che, dopo una lunga serie di provini, la redazione avrebbe preferito lasciare spazio ad altri vip.