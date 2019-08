I nomi dei partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island Vip sono stati finalmente resi noti ufficialmente. Dopo molte ipotesi e smentite, le coppie di famosi sono pronte a mettere alla prova il loro amore nel programma di successo di Canale 5. I nomi sono stati pubblicati sul profilo ufficiale di Instagram.

La nuova stagione parte a settembre

Quest'anno a guidare il timone ci sarà Alessia Marcuzzi: la conduttrice si è detta molto eccitata per questa nuova avventura e felice della scelta del cast.

I nomi ufficiali delle coppie sono: Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti, Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica, Damiano detto "Er faina" con la ragazza Sharon, il cantautore Pago con Serena Enardu, Simone Buonaccorsi con la compagna Chiara Esposito e Anna Pettinelli con il compagno Stefano Macchi.

Il cast sicuramente è una sorpresa, perché dei tanti nomi che circolavano sul web prima di quelli ufficiali, nessuno sarà presente al gioco dell'amore di Mediaset.

L'unica coppia che aveva già dichiarato la sua presenza è quella di Nathalie Caldonazzo, storica ex fidanzata del compianto Massimo Troisi ed ex partecipante all'Isola dei Famosi dove aveva fatto parlare di sé a causa dei commenti poco carini nei confronti di Malena. La soubrette, in quella occasione aveva ignorato la ragazza solo a causa del suo lavoro.

Ci sarà anche il protagonista di Gomorra

Ciro Petrone, il giovane attore napoletano diventato famoso per il suo ruolo in Gomorra aveva partecipato anche al reality La fattoria.

Damiano, invece, è molto conosciuto sul web come Er Faina. Lo youtuber attraverso i suoi video commenta spesso fatti di politica e attualità con un linguaggio molto semplice, ed è diventato così in poco tempo un fenomeno mediatico.

Il cantautore Pago, ex marito di Miriana Trevisan sarà presente con la sua nuova fidanzata. Il cantante aveva partecipato anche al Reality Show Music Farm condotto da Simona Ventura e aveva trionfato come vincitore.

Simone Buonaccorsi ha vinto la fascia del più bello d'Italia nel 2018 ed è stato ospite da Barbara D'Urso: si è sempre definito un ragazzo forte e sicuro di sé, saprà resiste anche alle tentazioni? Anna Pettinelli, storica conduttrice radiofonica e opinionista in vari salotti televisivi ha in varie occasioni mostrato un carattere molto forte. Sarà così anche in amore?

I nomi dei tentatori non sono stati ancora svelati, ma probabilmente riusciranno a sorprendere come per il cast delle coppie.

In questi giorni era trapelata l'indiscrezione di una possibile partecipazione di Gennaro Lillio nel ruolo di tentatore, ma per adesso si tratta solo di rumors. Non ci resta che aspettare settembre per l'inizio del programma.