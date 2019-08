Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i due ex protagonisti Uomini e Donne, che a oggi sono una delle coppie più seguite dai fan del dating show di Canale 5. Il pubblico è a stretto contatto con la coppia, grazie ai post e alle storie pubblicate su Instagram. Poche ore fa Andrea, proprio attraverso quest'ultimo social, ha pubblicato un commento speciale di una fan che parla di una proposta di matrimonio che l'è stata fatta dal suo fidanzato, ispirata a una loro esterna a Uomini e donne.

Uomini e Donne: la proposta di matrimonio raccontata dalla fan

Il commento pubblicato da Andrea è di una ragazza; quest'ultima ha ringraziato la coppia, per aver ispirato la proposta di matrimonio che l'è stata fatta dal suo fidanzato, commentando un post dell'ex corteggiatore sul suo profilo Instagram.

Nel messaggio la ragazza ringrazia la coppia, perché grazie alla loro esterna ha ricevuto, da parte del suo fidanzato, la proposta di matrimonio tanto desiderata.

I due infatti, durante il trono della Langella, fecero un'esterna a Napoli, vicino la casina Vanvitelliana. La ragazza ne rimase talmente colpita, al punto tale da dire al ragazzo: "Stupenda questa esterna, mi ha fatto venire i brividi".

Dopo poco tempo, precisamente il gennaio scorso, il fidanzato ha deciso di farle la proposta, proprio ispirandosi a quell'esterna tanto ammirata. Per l'occasione si è messo elegante, ha utilizzato la stessa canzone che ha fatto da colonna sonora alla famosa esterna e le ha fatto la proposta, purtroppo con una location diversa (la casina è in fase di ristrutturazione).

Storie d’amore davvero uniche, così belle che sono impossibili da non raccontare e condividere con gli altri. Lo stesso Dal Corso è rimasto colpito da tale racconto, tanto da volerlo condividere con i propri follower. Il commento dell'ex corteggiatore è stato semplice, ma molto esplicativo: "Brividi".

Temptation Island Vip, il 17 Settembre la prima puntata

Manca poco più di un mese all'inizio della seconda edizione di Temptation Island Vip. La prima puntata dello show sarà trasmessa su Canale 5, molto probabilmente, il 17 Settembre.

A guidare questa nuova stagione del docu-reality ci sarà Alessia Marcuzzi, dopo la prima condotta da Simona Ventura, la quale ha deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai dopo otto anni di assenza. Il format della versione vip sarà uguale a quello visto nell'edizione nip. Sei coppie vivranno separate in un resort di Santa Margherita di Pula per 21 giorni; trascorrendo il loro tempo con tentatori e tentatrici che cercheranno di persuaderli mettendo alla prova i loro sentimenti per i partner.