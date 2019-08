La querelle tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne continua ad infiammare il dibattito estivo social. In queste ultime ore si è intromessa nella questione anche Karina Cascella, ex opinionista del programma di Maria De Filippi, la quale ha schierato una lancia a favore della Mennoia, accusando la Cilia di essere una persona ingrata. Ma la reazione dell'ex tronista siciliana non si è fatta attendere e nella sua risposta social ha tirato in ballo anche Paola Frizziero, fidanzata con Salvatore Angelucci prima che si mettesse con Karina.

Il duro attacco di Karina Cascella contro l'ex tronista Teresa: 'Ingrata verso Raffaella'

Nel dettaglio abbiamo visto che Karina sui social ha esordito dicendo che il caldo di questi giorni ha dato alla testa ad un po' di persone, compresa Teresa Cilia, che sostiene di non conoscere. Nonostante questo, però, l'ex opinionista di Uomini e donne ormai diventata un volto fisso delle trasmissioni di Barbara D'Urso, ha accusato Teresa di essere una persona ingrata, perché è grazie a Uomini e donne se ha trovato l'uomo della sua vita, che successivamente è diventato anche suo marito.

'Come fai a denigrare in quel modo l'operato di Raffaella Mennoia?', si è chiesta Karina sui social, la quale poi ha aggiunto che secondo lei Teresa ha fatto queste dichiarazioni soltanto per tornare nuovamente alla ribalta mediatica, dato che da un po' di tempo si erano spenti i riflettori su di lei. Ecco allora che la Cascella non ha risparmiato la sua lezione di vita all'ex tronista, dicendo che la 'lucina rossa' (quella delle telecamere) può spegnersi, può riaccendersi, talvolta è più forte o meno forte, ma per avere visibilità non bisogna infangare e insultando le persone che hanno fatto del bene nella vita.

La furia di Teresa Cilia contro Karina Cascella: 'Io non rubo i fidanzati' e parla di Paola Frizziero

Immediata la risposta di Teresa Cilia, la quale anche questa volta non si è risparmiata e sempre attraverso le stories pubblicate sui social ha replicato alle accuse di Karina. E anche questa volta la Cilia ci è andata giù pesante, tirando in ballo anche il trono di Paola Frizziero. Teresa, infatti, ha accusato Karina e Raffaella Mennoia di aver fatto passare per pazza l'ex tronista napoletana, una delle poche che lei definisce sincera nella storia del programma.

'Tu gliene hai fatte di tutti i colori e nel frattempo le rubavi il fidanzato', ha ribattuto la Cilia, la quale ha chiosato dicendo che per questo motivo non accetta minimamente la morale da parte di Karina. 'Io sono rispettosa e non rubo i fidanzati a nessuno', conclude l'ex tronista di Uomini e donne.