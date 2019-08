Nei prossimi episodi de Il Segreto, Prudencio dimostrerà un cambiamento radicale e volterà pagina, dopo aver lavorato per molto tempo con Francisca. Gli spoiler rivelano che, nelle puntate di agosto, il giovane Ortega acquisterà il negozio di Fe e sarà intenzionato ad allontanarsi dalla Montenegro.

I nuovi progetti del fratello di Saul

Il fratello di Saul penserà che sia giusto cominciare una nuova vita lavorativa e diventerà il proprietario della bottega, di Fe (Marta Tomasa Worner).

L'uomo crederà di poter dare una svolta alla sua vita e questa novità porterà a dei cambiamenti. Prudencio tratterà la questione economica con Matias che si occupa della compravendita, in assenza della signora Perez.

Il figlio di Alfonso (Fernando Coronado) ed Emilia (Sandra Cervera) mostrerà le perplessità e crederà che possa esserci lo zampino di Francisca ma si fiderà di Prudencio. Il giovane Ortega, una volta divenuto il titolare della locanda, andrà alla ricerca di un esperto di vini e darà l'incarico ad Antonio Marchena, uomo rimasto senza lavoro a causa di un incidente.

Fernando lascia il paese e parte alla volta di Madrid

Francisca incontrerà Prudencio al quale chiederà di tenere d'occhio Fernando e la matrona farà una proposta inaspettata all'Ortega. La moglie di Raimundo spingerà l'ex marito di Julieta a fare un controllo dei conti della villa per capire se Fernando abbia fatto qualche imbroglio Il fratello di Saul non darà importanza alla richiesta della donna ma farà un patto con Francisca, dalla quale pretenderà di ottenere una ricompensa dopo aver svolto il lavoro. Fernando (Carlos Serrano), dal canto suo deciderà di partire alla volta della città di Madrid dopo aver saputo la verità da Mauricio.

Mauricio dirà la verità sul comportamento di Francisca

Il Godoy spiegherà al Mesia che Francisca ha inventato delle bugie per organizzare lo scontro tra lui e Roberto. Prudencio concluderà il compito chiesto dalla Montenegro e chiederà alla padrona la possibilità di andarsene dalla villa per ricominciare una nuova vita. La matrona non si mostrerà dello stesso parere dell'Ortega.

La nonna di Aurora non acconsentirà alla partenza del giovane uomo in quanto ha bisogno di una persona fidata che possa occuparsi del suo patrimonio.

Prudencio andrà contro le volontà della Montenegro e discuterà della situazione con Raimundo (Ramon Ibarra). Il fratello di Saul avrà intenzione di guadagnare del denaro in totale indipendenza facendo a meno della protezione di una persona. L'Ulloa proverà a far cambiare idea alla moglie, ma la donna asseconderà le parole del marito.