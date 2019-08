La nuova stagione televisiva sta per riaprire i battenti. In queste ultime ore, la pagina social ufficiale di Uomini e donne sta svelando a poco a poco i nomi dei prossimi tronisti. E tra una conferma e l'altra, sembra che tra i grandi esclusi ci sia Giulia Salemi.

In questi mesi erano circolati diversi rumors secondo i quali la modella italo-iraniana sarebbe stata in lizza per sedere sull'agognata poltrona rossa di Canale 5.

Del resto, un'eventuale partecipazione della Salemi al Trono Classico non sarebbe stata poi così improbabile, poiché la ragazza da poco è tornata single dopo la fine della sua relazione con Francesco Monte.

Stando a quanto riportato dal settimanale "Chi", l'ex gieffina si sarebbe realmente presentata ai provini per candidarsi come tronista, ma sarebbe stata scartata dagli autori. Dunque, qualora quest'indiscrezione fosse confermata, probabilmente la 26enne piacentina non deve aver convinto fino in fondo la redazione di Uomini e Donne.

Dunque, Giulia non potrà cercare l'anima gemella dopo essere stata lasciata da Monte. Quest'ultimo, nel frattempo, pare stia attraversando un bellissimo momento per quanto concerne la vita sentimentale. L'attore tarantino, infatti, si sarebbe fidanzato con Isabella De Candia, con la quale sta trascorrendo dei giorni di vacanza e relax negli Stati Uniti. In effetti, gli ultimi scatti postati dalla coppia sui social network li mostrano sempre sorridenti e felici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Giulia potrebbe avere un flirt con Marco Ferri

La presunta esclusione di Giulia Salemi da Uomini e Donne potrebbe non essere un così grande problema per lei. La 26enne in questi giorni si è concessa una vacanza in Sardegna, dove sarebbe stata avvistata con Marco Ferri. Al momento non è dato sapere se tra i due vi sia una semplice frequentazione, oppure se c'è un vero e proprio flirt in corso.

Ricordiamo che Ferri è un grande amico proprio di Francesco Monte: i due infatti si sono conosciuti durante la comune partecipazione all'Isola dei Famosi e da lì sarebbe nata una bella amicizia.

Inoltre proprio il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri ha avuto modo di dichiarare in più di un'occasione che secondo lui la storia d'amore tra Giulia e Francesco non sarebbe durata a lungo.

Francesco Monte nuovo testimonial Guess

Francesco Monte, una volta archiviato il fidanzamento con Giulia Salemi, adesso sta attraversando un momento d'oro sia sotto il profilo sentimentale che professionale.

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, da poco è stato ingaggiato come testimonial del brand Guess.

L'annuncio è stato dato dal diretto interessato tramite i suoi account social: "Sono super felice di condividere con voi alcuni dei migliori momenti del backstage della mia prima campagna mondiale di moda a Los Angeles. Grazie alla Guess family e a Paul Marciano per aver creduto in me". Inoltre, prossimamente l'ex tronista di Uomini e Donne tornerà in televisione come concorrente di Tale e Quale Show.