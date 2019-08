Giulia Salemi è finita al centro del Gossip. La giovane modella italo-persiana dopo aver chiuso la relazione con Francesco Monte è stata presa di mira da alcuni hater. Al contrario di come spesso accade, Giulia ha deciso di non rimanere in silenzio ma di smascherare il suo 'leone da tastiera'.

Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex gieffina ha pubblicato un messaggio negativo ricevuto una persona: "Ho i neuroni bruciati dopo questo video.

Non sei neanche simpatica, ci credo che ti ha mollata". Quest'ultima parte di messaggio è riferito alla fine della liaison tra Francesco e Giulia.

Visto il modo brusco del messaggio, la Salemi ha deciso di pubblicare un altro messaggio ricevuto in passato sempre dalla stessa persona. L'haters precedentemente si era complimentata con la modella, tanto da definirla una persona rara e preziosa. Addirittura aveva invitato Giulia a rimanere sempre così come è.

Con molta probabilità la ragazza è una fan del tarantino e una volta finita la favola d'amore fra Francesco e Giulia, ha smesso di sostenere l'italo-persiana. L'ex gieffina un minuto dopo ha pubblicato un terzo messaggio ricevuto da una ragazza, ma questa volta le parole sono a suo favore.

Dopo aver condiviso i tre messaggi, l'influencer ha dato luogo ad un vero e proprio sfogo. Senza troppi peli sulla lingua, Giulia ha detto: "Faccio vedere sempre la verità e me stessa a 360 gradi, nel bene e nel male.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

In un mondo di problemi e negatività cerco di trasmettervi tutti i giorni un po' di good vibes."

Francesco Monte vola in California con Isabella

Francesco Monte intanto dopo la fine della relazione con Giulia Salemi, ha ritrovato immediatamente il sorriso al fianco di Isabella De Candia. L'ex tronista di Uomini e Donne fin da subito è uscito allo scoperto con la modella in quel di Ibiza. Dopo la delusione ricevuta da Cecilia Rodriguez, Francesco sembra fare davvero sul serio con la De Candia.

Sul suo profilo social, Monte non passa un giorno che non posti una dedica alla sua fidanzata. I due dopo essere usciti allo scoperto, sono volati in California per una vacanza. Vedendo il loro beniamino così felice, anche le fan nostalgiche di un ritorno di fiamma con Giulia Salemi hanno cominciato a fare il tifo per questa nuova coppia. Da quando è stato lasciato in diretta dalla sorellina di Belen per fidanzarsi con Ignazio Moser, Francesco ha fatto molta fatica ha ritrovare la sua anima gemella.

Prima di Giulia, Francesco aveva intrapreso una conoscenza con Paola Di Benedetto. Una volta terminata L'Isola dei Famosi però tra i due la fiamma si è spenta velocemente e anche in modo brusco. Chissà se questa volta per il bel tarantino sarà davvero la volta buona al fianco della nuova fiamma.