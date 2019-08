Il 26 agosto ritorna sul piccolo schermo la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' dopo un periodo di pausa durato due settimane e ci regalerà nuove sorprese. Il personaggio di Cerruti e del sosia di Michele Saviani ha regalato molte risate ai telespettatori dando vita a una serie di equivoci che hanno provocato nuovi dubbi nell'animo del vigile. Si tratta di un particolare che potrebbe avere delle conseguenze importanti nelle trame successive del prodotto televisivo.

Le ultime puntate della recente stagione di Un posto al sole ci hanno lasciato con degli interrogativi in quanto Salvatore ha avuto un incidente che l'ha costretto a essere portato in ospedale. Il vigile incontra una persona che sembra essere adatta a lui e si tratta del dottor Sarti che, in questi anni si è fatto conoscere per il piccolo ruolo di medico abbinato al personaggio di Ornella. Questa storia potrebbe dare la possibilità di venire a conoscenza di questa new entry, con l'intento di approfondire la vita personale del dottore.

Nuovi cambiamenti nella vita del personaggio di Cerruti

Il ritorno di Un posto si caratterizzerà per la presenza di Tiziano nella vita di Cerruti che porterà a nuovi equivoci ma si comprenderà che il vigile ha un'altra persona nei suoi pensieri. Si tratta del dottor Sarti e questo retroscena darà la possibilità di assistere a trame inedite. Questi indizi fanno pensare che l'attore Giovanni Caso rimarrà per più tempo all'interno della soap opera rispetto al passato in cui ci sono state delle brevi partecipazioni.

La curiosità vuole che l'interprete di Sarti sia un amico nella vita reale di Cosimo Alberti come dimostrano le foto pubblicate sui social. L'attore ha fatto molti spettacoli con Giovanni Caso, come avvenuto nel corso della sedicesima edizione del premio alla carriera di poesia e narrativa nella sala consiliare di Sorrento.

La presenza di molte new entry nel corso di questa stagione

La presenza di questo nuovo attore in pianta stabile in Un posto al sole si va ad aggiungere ad altre new entry di questa stagione.

Un esempio si ritrova in Luca Capuano che si mette a confronto con il ruolo dell'avvocato Aldo, oppure Ludovica Nasti che veste i panni di Mia, sorella di Alex. Non si può dimenticare la partecipazione di Imma Pirone che interpreta il ruolo della cameriera del dottor Palladini. I colpi di scena non mancano nella serie che va in onda da oltre vent'anni e il pubblico attende il ritorno di due attrici come Valentina Pace e Ilenia Lazzarin, che hanno lasciato il lavoro per la gravidanza.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 agosto svelano che Cerruti farà i conti con le pene d'amore e riceverà il supporto di Silvia.