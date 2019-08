La soap Un posto al sole tornerà in onda oggi 19 agosto, dopo una sola settimana di interruzione? È questa la domanda inevitabile dei telespettatori della serie di Rai 3, che a ridosso del Ferragosto hanno fatto i conti con l'abituale pausa estiva della loro serie preferita. La risposta purtroppo non è positiva dato che non è ancora giunto il momento della ripresa della regolare programmazione della soap ambientata a Palazzo Palladini.

In data odierna, infatti, essa non andrà in onda e lo stesso accadrà per tutta la settimana ovvero fino a venerdì 23 agosto.

Per assistere al ritorno di UPAS nel palinsesto della terza rete, i fan dovranno quindi attendere lunedì 26 agosto, quando inizierà una settimana ricca di sorprese per molti dei protagonisti.

La 24° stagione comincerà il 26 agosto

Come accadrà per Beautiful e Il Segreto, anche la soap partenopea Un posto al sole questa settimana non andrà in onda.

Il suo ritorno è previsto per lunedì 26 agosto, data che segnerà anche l'inizio della 24° stagione.

Gli appassionati di serie televisive dovranno dunque "rassegnarsi" in questa settimana a seguire gli sviluppi di due soli programmi, in onda su Mediaset. Dal 19 al 23 agosto, infatti, tornerà in onda Bitter Sweet - Ingredienti d'amore su Canale 5 che riprenderà il suo posto dopo la pausa della settimana di Ferragosto.

Ci sarà regolarmente anche Una Vita, la telenovela spagnola che non ha subito neppure un giorno di interruzione per tutto il periodo vacanziero, proprio come Tempesta d'amore su Rete 4.

Trame Un posto al sole: Renato e Adele sempre più vicini

Manca una settimana al ritorno di Un posto al sole su Rai 3 e cresce la curiosità di scoprire cosa accadrà agli abitanti di Palazzo Palladini al termine delle vacanze.

Le anticipazioni, infatti, rivelano che Serena e Filippo rientreranno dalle ferie e faranno subito i conti con le pressioni di Roberto Ferri in merito alla nuova attività. Anche Vittorio rincaserà, in attesa di scoprire se finalmente si sarà chiarito le idee sui sentimenti per Anita e Alex. Quest'ultima, nel frattempo, dovrà cercare un difficile equilibrio tra impegni di lavoro e problemi familiari.

Marina sarà ansiosa di dimostrare l'innocenza del padre ma, a causa della fretta, rischierà di commettere un errore imperdonabile. Silvia, Otello e Michele arriveranno a casa dopo un periodo trascorso a Indica da Teresa. Il tempo sarà bastato per placare i dissapori tra quest'ultima e il marito? Renato e Nadia saranno intanto alle prese con problemi sempre più evidenti nel loro rapporto. Il tutto accadrà mentre Poggi sarà sempre più vicino ad Adele, cercando di sostenerla (insieme a Giulia) nelle fasi finali del processo contro il marito Manlio.