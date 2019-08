La domanda si ripropone puntualmente ogni lunedì di agosto per i telespettatori di Beautiful e Il Segreto, sorpresi dalla lunga pausa estiva delle due serie di Canale 5: torneranno finalmente in onda o le vacanze estive sono destinate a durare ancora?

Il periodo di pausa, infatti, è cominciato lo scorso 5 agosto ed è proseguito anche durante la settimana centrale del mese, tradizionalmente dedicata alle vacanze della maggioranza degli italiani.

Purtroppo, i fan della soap americana e della telenovela spagnola non avranno delle buone notizie neppure nella giornata odierna, che non sancirà il loro ritorno nel tradizionale orario della rete ammiraglia Mediaset. Entrambe, dunque, resteranno ancora in pausa e la loro sospensione proseguirà fino al prossimo lunedì 26.

Programmazione Beautiful e Il Segreto: torneranno il 26 agosto

Non giungono novità per i telespettatori di Beautiful e Il Segreto che oggi 19 agosto non assisteranno al ritorno delle due amatissime serie su Canale 5.

La loro pausa estiva, infatti, non è ancora giunta al termine e proseguirà per un'altra settimana. Solo il prossimo lunedì 26 agosto la programmazione tornerà alla normalità con la ripresa della messa in onda delle soap nell'orario abituale estivo.

Beautiful comincerà alle ore 13:40, riprendendo laddove era stato interrotto a inizio agosto, ovvero dalla causa legale intentata da Katie Forrester per l'affidamento esclusivo del figlio Will.

Stessa data anche per il ritorno de Il Segreto che il prossimo lunedì andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 15:30 circa. In questo caso, i telespettatori dovranno fare i conti con la disperazione di Julieta dopo la violenza subita dai Molero e con il rapporto sempre più stretto di Alvaro ed Elsa, motivo di gelosia e preoccupazione per Isaac.

Oggi 19 agosto torna Bitter Sweet - Ingredienti d'amore

In attesa di assistere al ritorno di Beautiful e Il Segreto, previsto per lunedì 26 agosto, lo spazio lasciato libero dalle due serie continuerà ad essere occupato da Una Vita e da Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

La soap turca, infatti, tornerà al suo posto nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 proprio a partire da oggi 19 agosto dopo una settimana di pausa (mentre Una Vita non ha subito alcuna interruzione). La telenovela spagnola ambientata nel quartiere cittadino di Acacias 38 comincerà alle ore 13:45 circa e proseguirà fino alle ore 14:50 circa. Toccherà poi a Bitter Sweet, che avrà a disposizione circa due ore nella rete ammiraglia Mediaset, proseguendo fino alle ore 16:45 circa quando lascerà spazio al film 'Rosa la wedding planner - Cercasi casa disperatamente'.